غزة: تعليمات وقائية والتحذير من إغلاق المساجد

وطن: أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، تعليمات تتعلق بإجراءات الوقاية والسلامة وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل الجميع والحفاظ على كبار السن.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن قطاع غزة يشهد زيادة في عدد اصابات فيروس كوفيد 19 المسجلة يوميًا، وكذلك زيادة الحالات التي تحتاج رعاية سريرية مختلفة في أقسام العزل بالمستشفيات.

وأكدت على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، وتجنب أماكن التجمعات و الازدحام، وعدم الاختلاط مع أي شخص تظهر عليه أعراض مشابهة لكوفيد 19 أو لديه تاريخ مخالطة مع شخص مصاب.

كما أكدت على ضرورة الحد من مخالطة الأطفال حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض، والاسراع في تلقي التطعيم وفق الفئات المعلن عنها.

من جهتها حذرت وزارة الأوقاف في القطاع، من أنها ستتخذ إجراءات بحق المساجد المخالفة وغير الملتزمة، قد تصل إلى إغلاق المسجد حسب البروتوكول المعمول به لدى الوزارة.

كما حذرت الوزارة في بيان لها، من خطورة الاستهتار والتعاون بتلك الإجراءات، الأمر الذي قد يتسبب بإغلاق المساجد كافة.

وأهابت بالمصلين في كافة مساجد القطاع بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة خاصة الصلوات المفروضة وصلاة الجمعة، وذلك في ظل ازدياد حالات الإصابة بالفيروس بغزة.

ولفتت الوزارة إلى أهمية استشعار المسؤولية وإظهار الصورة الإيجابية في الانضباط والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعت اللجان المختصة لمتابعة التزام المصلين بالإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة، والمحافظة على التباعد أثناء الصلاة وترك المصافحة.

وأشارت إلى أنه سيتم توجيه طواقم التفتيش والرقابة لمتابعة حالة الالتزام، والإبلاغ عن المساجد التي تشهد ضعفًا وتدني في نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية.