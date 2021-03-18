انتخاب فلسطين ممثلا لمنطقة الشرق الاوسط في الشبكة العالمية لخطوط الطفل

رام الله - وطن: عقد اليوم الاجتماع الدوري للشبكة العالمية لخطوط الطفل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحضور كل من ممثلي الدول الاعضاء في الشبكة وإدارة وممثلي الشبكة العالمية وذلك تمهيدا لاجتماع الهيئة العامة المكونة من 145 دولة في الأسبوع القادم.

وبحث المجتمعون سبل التعاون لتطوير عمل خطوط حماية الأطفال من العنف في ظل الازمات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والصحية التي تجتاح المنطقة.

كما بحث المجتمعون ايضا الاثار النفسية والتربوية التي تخلفها جائحة كورونا على للأطفال والدور البناء الذي يمكن لخطوط الطفل ان تلعبه في هذا الخصوص.

وكان على جدول الاعمال انتخاب ممثل للإقليم، وفي هذا السياق قد ترشحت كل من الدكتورة مريم المالكي من مؤسسة امان في قطر، والسيدة اهيلة شومر من مؤسسة سوا فلسطين.

وقد تم انتخاب السيدة اهيلة شومر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة سوا ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الشبكة العالمية لخطوط الطفل التي مقرها في مدينة أمستردام.

وشكرت شومر الحاضرين على الثقة، وتعهدت بالعمل على توثيق التعاون بين دول الإقليم، مساعدة الدول على انشاء خطوط جديدة ولتطوير الأداء المهني بين الأعضاء، وتبادل الخبرات لتطوير استخدام وسائل الاتصال الحديثة.

يذكر ان سوا مؤسسة تعمل على مكافحة العنف بكافة اشكاله منذ العام 1998 وتقدم الارشاد و الدعم النفسي لضحايا العنف من خلال الرقم المجاني 121.