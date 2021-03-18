قوات الاحتلال تعتدّي بالضّرب على عائلة الأسيرين الشقيقين مهدي ومحمد أبو مارية

وطن: اعتدّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرًا على عائلة الأسيرين الشقيقين مهدي ومحمد إبراهيم أبو مارية من بلدة بيت أمر في الخليل، بالضّرب خلال عملية اقتحام نفّذتها لمنزل عائلتهما.

ووفقًا لإبراهيم أبو مارية والد الأسيرين: "أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزله، وسألت عن أبنائه، المعتقلين في سجون الاحتلال، ثم قامت بالاعتداء بالضّرب على ابنتيه آلاء (27 عامًا)، وبراء (21 عامًا)، وزوجته، وذلك بعد تفتيشهن بشكلٍ استفزازي".

وقال نادي الأسير، إن الأسيرين أبو مارية معتقلين في سجون الاحتلال منذ العام الماضي، حيث يقضي مهدي البالغ من العمر (17 عامًا ونصف)، حُكمًا بالسّجن لمدة عامين وهو معتقل منذ الثاني من نيسان 2020، ومحمد (26 عامًا) معتقل إداري منذ 21 أيار 2020.

ولفت نادي الأسير، أن عائلة أبو مارية تعرضت على مدار السنوات الماضية لعدة اعتداءات متكررة.

يُشار أن الأسير مهدي تعرض لعمليات اعتقال متكررة منذ أن كان عمره (15 عامًا)، ويقبع اليوم في سجن "عوفر"، وشقيقه محمد اُعتقل عدة مرات منذ أن كان طفلًا، حيث بلغت مجموع سنوات اعتقاله خمس سنوات، ويقبع اليوم في سجن "النقب الصحراوي".