الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدر قرارا "مفاجئا" بشأن "يورو 2020"

وطن: أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرارا مفاجئا بشأن بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ونقلت شبكة "فرانس برس" عن ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن مباريات كأس أوروبا المرتقبة ستكون مقامة بجماهير، ولن تقام على الإطلاق أمام مدرجات خالية.

واتخذت عدد كبير من الدوريات الكبرى في أوروبا، قرارا بإقامة مباريات كرة القدم من دون حضور جماهيري، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ومن المقرر أن تقام بطولة "يورو 2020" في الفترة من 11 يونيو/حزيران، 11 يوليو/تموز.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "حتى لو قررت إحدى المدن الأوروبية إجراء المباريات المخصصة لها في البطولة من دون حضور جماهيري، سيتم نقل المباراة إلى مدينة أخرى بحضور جماهيري".

ومن المتوقع أن تقام البطولة الأوروبية في 12 مدينة مقسمة على 12 دولة أوروبية، في واقعة نادرة، حيث كانت البطولةفي السابق، تقام في دولة واحدة مستضيفة وتقسم المباريات على مدن تلك الدولة.

وقال تشيفيرين: "كل المضيفين يجب أن يضمنوا حضور الجماهير".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس حاليات 4 خيارات أمام المدن المضيفة لمباريات اليورو، وهي ما بين مدرجات ممتلئة بالكامل، أو مدرجات بين نسبتي 100% أو 50%، أو مدرجات بسعة 20% أو 30%، أو مدرجات من دون حضور جماهيري.

ومنح الاتحاد الأوروبي للمدن المضيفة للبطولة حتى 7 أبريل/نيسان للرد بشأن الخيار الذي قرروا تبنيه، وفي حال قررت مدينة أنها ستستضيف المبارات من دون حضور جماهيري فسيتم استبدالها بمدينة أخرى.

ونقلت الشبكة عن المستشار الطبي للاتحاد الأوروبي، دانيال كوخ، قوله: "هذا النظام فرصة جيدة، لأنه إذا فقدنا الأمل في بلد معين، تبقى 11 دولة تستعد للاستضافة".

المصدر: (سبوتنيك)