بايدن : بوتين "قاتل" وسيدفع الثمن قريبا

وطن: في تصريح مخالف للأعراف الدبلوماسية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "قاتل"، محذرا من أنه "سيدفع ثمن" أعماله ما تسبب بأول أزمة دبلوماسية في ولايته.

وجاء هذا التصريح عند توجيه المذيع الشهير جورج ستيفانوبولوس في تلفزيون "إيه بي سي" الأمريكي خلال حوار الأربعاء سؤالا مباشرا لبايدن إن كان يعتبر أن الرئيس الروسي "قاتل"، أجاب بايدن "نعم أعتقد ذلك".

وأضاف "سترى الثمن الذي سيدفعه قريبا".

ولم يوضح ما إذا كان يشير إلى حادثة تسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني في آب/أغسطس التي نسبتها واشنطن لروسيا.

ولم تتأخر موسكو في إعلان استدعاء سفيرها في الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف "للتشاور".

وأعلنت الخارجية الروسية أن "الإدارة الأمريكية الجديدة في السلطة منذ شهرين. إنها حجة جيدة لمحاولة تقييم ما ينجح فيه فريق بايدن وما يخفق فيه" مؤكدة رغم ذلك أنها تريد "تفادي تدهور العلاقات الثنائية بطريقة لا رجوع عنها".

وفي وقت سابق ذكر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين المقرب من بوتين أن الرئيس الأمريكي "أهان" الشعب الروسي و"هاجم" بلاده.

ويبدي بايدن منذ وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير حزما كبيرا حيال بوتين، خلافا للتساهل الذي أظهره سلفه دونالد ترامب ومعسكره الجمهوري.

فرانس24/ أ ف ب