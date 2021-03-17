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3 حالات وفاة و 234 اصابة بفايروس كورونا في القدس خلال اليومين الماضيين

17.03.2021 09:49 PM
3 حالات وفاة و 234 اصابة بفايروس كورونا في القدس خلال اليومين الماضيين

وطن:  أفاد الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة أن مدينة القدس شهدت اليوم وامس تسجيل 3 وفيات ، موزعة على كل من أحياء البلدة القديمة وكفرعقب، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 264 حالة .

وذكر  الجبريني أن  معدل الاصابات  بالفيروس  يواصل انخفاضه مع عودة عدد كبير من احياء المدينة الى اللونين الأصفر والبرتقالي، حيث تم خلال يومين تسجيل (234) إصابة ، (151) إصابة  أمس ،(83) اليوم موضحًا أن حالات التعافي بلغت (376) ؛ لينخفض بذلك عدد الاصابات النشطة الى (1630) إصابة  .

واشار الجبريني أن  (90) مقدسياً  يعالجون في المستشفيات .

وبالنسبة لموضوع التطعيمات، لفت الجبريني الى ان اكثر من  180 ألف مقدسي حصلوا على الجرعة الأولى، وأكثر من 78 ألفاً  على  الجرعة الثانية .
 

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