3 حالات وفاة و 234 اصابة بفايروس كورونا في القدس خلال اليومين الماضيين

وطن: أفاد الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة أن مدينة القدس شهدت اليوم وامس تسجيل 3 وفيات ، موزعة على كل من أحياء البلدة القديمة وكفرعقب، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 264 حالة .

وذكر الجبريني أن معدل الاصابات بالفيروس يواصل انخفاضه مع عودة عدد كبير من احياء المدينة الى اللونين الأصفر والبرتقالي، حيث تم خلال يومين تسجيل (234) إصابة ، (151) إصابة أمس ،(83) اليوم موضحًا أن حالات التعافي بلغت (376) ؛ لينخفض بذلك عدد الاصابات النشطة الى (1630) إصابة .

واشار الجبريني أن (90) مقدسياً يعالجون في المستشفيات .

وبالنسبة لموضوع التطعيمات، لفت الجبريني الى ان اكثر من 180 ألف مقدسي حصلوا على الجرعة الأولى، وأكثر من 78 ألفاً على الجرعة الثانية .

