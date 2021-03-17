الرجوب: مسألة القائمة المشتركة لم تناقش في القاهرة مع حماس .. واللجنة المركزية ستقرر الجمعة شكل تحالفات فتح في الانتخابات

رام الله - وطن : قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب انه لم يجري اي نقاش بشأن تشكيل قوائم مشتركة مع حماس لخوض الانتخابات التشريعية، خلال حوار القاهرة.

وقال الرجوب في تصريحات صحفية عقب انتهاء حوار الفصائل في القاهرة مساء اليوم، ان فتح تتطلع إلى بناء جبهة وطنية عريضة يشارك فيها الجميع، لكنّ الأخبار التي تتحدث عن تشكيل قائمة مشتركة، هي أخبار غير صحيحة لأنه لم يجري نقاش هذا الامر، واللجنة المركزية سوف تجتمع يوم الجمعة المقبلة لتقرر شكل تحالفاتها للانتخابات.

وأوضح الرجوب ان تقريرا شاملا سيقدم للجنة المركزية التي تجتمع يوم الجمعة المقبل، لعرض كل ما عرض عليها من قبل الفصائل، لافتا الى ان فتح لم تعرض شيء على احد حتى اللحظة، وبالتالي فإن اللجنة المركزية هي من ستقرر ردودها على الجميع .

ولفت الرجوب الى ان البعض تحدث عن التوصل الى اتفاق على تشكيل قائمة مشتركة بين فتح حماس، لكن ذلك غير صحيح، لافتا الى ان كل الاقتراحات التي وصلت الى فتح سُتعرض على اللجنة المركزية لتقرر بذلك كونها صاحبة الحق والولاية داعيا الفتحاويين للتوحد .

وشدد الرجوب على اهمية الحوار الذي جرى في القاهرة، والذي جرى خلاله التوافق على ان تكون مخرجات اجتماع الأمناء العامين والبيان الختامي له اضافة الى وثيقة التوافق الوطني هي الأرضية التي تشكل القاسم المشترك للبرنامج السياسي الوطني وبرنامج الدولة والاستقلال.

واضاف الرجوب " انه جرى خلال يومين من الحوار نقاش جدي من أجل تذليل كل الصعاب التي من شأنها تعطيل او افساد المرحلة الاولى من بناء الشراكة وإنهاء الانقسام ومن خلال مشاركة فاعلة إيجابية من المدير التنفيذي للجنة الانتخابات".

وتابع الرجوب " لقد وجدنا الآليات والضوابط التي تمكن لجنة الانتخابات من ادارة العملية الانتخابية بمراحلها التي فيها ترشح وحملة انتخابية وانتخابات وإعلان نتائجها، سواء فيما يتعلق بالإشراف الاداري والامني وان التعامل سيكون من خلال مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والداخلية باعتبارهم الواجهة أمام لجنة الانتخابات المركزية ويتابعون مع كل الأطراف بما يضمن العملية الديمقراطية".

ولفت الرجوب الى انه جرى الاستماع لتقرير نائب رئيس المجلس الوطني وأمين السر وجرى مناقشة آليات تشكيل المجلس الوطني.