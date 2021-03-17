الفصائل تُنهي حوارها في القاهرة

وطن: انهت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، حوارها الذي عُقِد في العاصمة المصرية القاهرة على مدار يومين، مشدّدة في نص البيان الختاميّ على ضرورة؛ "وحدة الأراضي الفلسطينية قانونيا وسياسيا".

وأصدرت الفصائل بيانًا ختاميًا حول مجريات الحوار الوطني الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة يومي 16و17 مارس الجاري. وذكر البيان أنّ الفصائل عقدت اجتماعًا بمشاركة رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير، ولجنة الانتخابات المركزية.

ولفت البيان الى ان "الفصائل ناقشت القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني استنادا المرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير ۲۰۲۱ وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتمّ الاتفاق على سُبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالتها للجهات المختصة".

وأكّدت الفصائل على استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقا لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير.

فيما يلي البيان الختامي لاجتماع الفصائل