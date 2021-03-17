أهالي طلبة الثانوية العامة المقدسيين يناشدون عبر وطن بمراعاة ظروف ابنائهم في امتحان "التوجيهي" بسبب عدم انتظام التعليم الوجاهي والوزارة ترد

رام الله - وطن للانباء : مع اقتراب انعقاد امتحان الثانوية العامة، بدأت المخاوف لدى الأهالي تتزايد في ظل عدم حصول الطلبة على حقهم في التعليم الذي يؤهلهم للتقدم الى امتحان الثانوية العامة، نظرا للانقطاع في الدوام الوجاهي بسبب جائحة كورونا.

وناشد أهالي طلبة الثانوية العامة المقدسيين الرئيس محمود عباس من أجل التدخل بعد ان أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار الحذف للمواد المطلوبة والتي قالوا إنها لا تخدم الطلاب المقدسيين وان الوزارة لم تكن عادلة في قرارها.

وقالت والدة أحد طلاب الثانوية العامة في القدس التي رفضت الكشف عن هويتها لوطن، ان الأهالي وجهوا أكثر من مناشدة للرئيس كان اخرها يوم امس، وقد وصلت اليه ونحن ننتظر الرد عليها.

واضافت ان الفكرة من تحرك الأهالي هي ان طلاب المدارس في منطقة محافظة القدس لم يداوموا بشكل وجاهي في المدارس سوى 22 يوما فقط، وفي الفصل الثاني فقط 4 ايام"، لافتة الى ان الاهالي تواصلوا مع وزارة التربية والتعليم منذ شهور والتي أكدت بدورها الوزارة ان هناك "رزم" مواد مخففة ستطرح للطلاب نظرا للظروف الحالية.

ولفتت ان الوزارة لم تطرح سوى مواد مخففة لثلاثة مناهج هي الرياضيات واللغة العربية واللغة الانجليزية، اما بقية المواد فقد قالوا انه يتم العمل على إعدادها ولكن حتى شهر كانون الثاني يم يكن هناك اي مواد.

ولفتت الى ان طلاب الثانوية العامة لم يتمكنوا من المادة الدراسية خلال الفصل الاول، نظرا لانهم لم يداوموا وجاهيا سوى 22 يوما، كما ان وزير التربية والتعليم اكد في تصريحات له ان التعليم عبر "الاون لاين" للمعرفة وليس للتمكين.

ولفتت الى ان جرى تمديد الفصل الاول حتى 27 شباط حتى جرى الانتهاء من الفصل الدراسي الاول، وحتى الان لم ينهوا الفصل الثاني الذي لم يداوموا به سوى 4 أيام وجاهيا.

ولفتت الى ان بعض المواد لم يحذف منها شيء، مثل الرياضيات للفرع العلمي، وبعض المواد لم يتم تحديد نسبة الحذف بها، ومواد اخرى حذف منها 10% فقط ومواد اخرى حذف منها 30 % ، في حين ان الوزارة تعهدت بحذف ثلث المادة.

ولفتت الأم الى ان الأهالي وضعوا مجموعة حلول أمام الوزارة لمواجهة الوضع الكارثي على الجميع، منها احتساب جزء من علامات المدرسة في علامة الثانوية العامة لكن الوزارة رفضت ذلك.

واضافت " ان الاهالي يطالبون بحذف 50 % من جميع المواد الدراسية وأن يكون هناك مراعاة في تصحيح اوراق الامتحانات".

وتساءلت الأم " كيف يمكن اجراء امتحان وطني بأسئلة موحدة لنوعيات مختلفة من أشكال التعليم ونوعيته، خاصة ان التعليم المعترف به في فلسطين هو التعليم الوجاهي، وبالتالي كيف يمكن الموازنة بين الطلاب الذين تلقوا تعليم وجاهي وبين من تلقي التعليم عبر الاونلاين. هناك اختلاف في الوسيلة".

ولفتت الام الى انه جرى توجيه رسالة موقعة من قبل الاهالي الى وزير التربية والتعليم في 22 كانون الثاني دون ان يتم الاستجابة لها والرد عليها، وكذلك فعل اتحاد اولياء الامور المقدسيين.

وأكدت ان الوزارة ليس لديها اي مرونه لإيجاد الحلول .

من جانبه قال رئيس اتحاد أولياء الطلاب المقدسيين زياد شمالي لوطن ان التعليم في القدس يخضع لانظمة وقوانين الاحتلال الاسرائيلي، ولذلك كان التعليم خلال العام الماضي عن بعد بسبب جائحة كورونا .

ولفت شمالي ان التعليم عن بعد ليس مقياس ناجح يؤهل الطالب في الثانوية لتقديم امتحانات ، وبالتالي هذا الأمر خلق فجوة وتخوف من الأهالي على مستقبل ابنائهم وعلى قدرتهم على التحصيل الجيد في امتحان الثانوية العامة.

ولفت شمالي الى ان الاهالي يطالبون بمراعاة تلك الظروف لجميع الطلاب الفلسطينيين في كل المحافظة، بحيث تكون هناك رؤية واضحة مثل حذف المواد غير المهمة في المنهاج، وزيادة الأسئلة الاختيارية للطالب في الامتحانات، وان تكون الاسئلة في الامتحان مباشرة ومن المنهاج وان يتم مراعاة الطلاب عند تصحيح أوراق الامتحانات.

من جانبه قال وكيل مساعد شؤون التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم محمد عواد لوطن للانباء ان الوزارة تتعاطى بإيجابية جدا مع القدس في ظل الظروف الخاصة التي تعاني منها وخاصة مخططات الاحتلال الهادفة لتهويد المدينة وفرض أسرلة المناهج ودفع الطلاب تجاه نظام "البجروت" على حساب الثانوية العامة.

وأكد عواد ان الوزارة اتخذت سلسلة اجراءات حتى تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للطلاب في فلسطين وخارجها، ومن تلك الإجراءات اعتماد الرزم التعليمية التي تشكل ما بين 60 - 70 % من المادة، وحذف نحو ثلث المواد المتبقية من المناهج التي لم تشملها الرزم.

ولفت عواد الى ان الرزم شملت 7 مواد هي اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، العلوم، الفيزياء ، الكيمياء، الاحياء.

ولفت عواد الى ان تغيرات جذرية أجريت على طبيعة الأسئلة والامتحان الذي سيتقدم له الطلاب حيث سيقسم الامتحان الى قسمين، حيث سيجيب الطالب على 5 اسئلة فقط من أصل 8 اسئلة .

وكشف عواد ان امتحان الثانوية العامة سيعقد هذا العام في 17 حزيران.

ولفت عواد الى ان هذه الاجراءات وغيرها تهدف اساسا الى مساعدة الطلبة والتقليل من التوتر ومعالجة التباين في منسوب التعليم الوجاهي وبخاصة في القدس التي تشكل أولوية مطلقة في وزارة التربية والتعليم.