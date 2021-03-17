الاحتلال يحكم على مقدسي بدفع 60 ألف شيقل بدعوى الاعتداء على "غليك"

وطن: حكمت محكمة احتلالية، اليوم الأربعاء، على شاب مقدسي بدفع مبلغ 60 ألف شيقل، بدعوى الاعتداء على مستوطن.

وقالت مصادر محلية إن محكمة الاحتلال فرضت على نائب أمين سر "فتح" في منطقة وادي الجوز عرين الزعانين (26 عاما)، بدفع "تعويض" بقيمة 60 ألف شيقل، بدعوى الاعتداء على المستوطن المتطرف يهودا غليك، أثناء محاولة الأخير اقتحام بيت عزاء الشـهـيد إياد الحلاق قبل نحو عام.

يذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعدمت في 25 مايو/ أيار الماضي، الشاب اياد الحلاق (32 عاما)، وهو مريض بالتوحد، أثناء مروره قرب باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، في طريقه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.