"أمان" يكرر مطالبته بضرورة نشر خطة لتوزيع لقاح "كوفيد 19" تشمل على قواعد بيانات دقيقة وشاملة للشرائح المستهدفة

وطن: كرر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان مطالبته بضرورة نشر وزارة الصحة خطة توزيع لقاح كوفيد 19 لعامة المواطنين، والتي أشارت الوزارة الى إعدادها باجتماعها مع مؤسسات المجتمع المدني الأسبوع الماضي.

وطالب أمان بدوره أن تشمل الخطة على الأولويات (من هم بأمس الحاجة الى التطعيم) مستندة على قواعد البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة، والمتضمنة لقوائم بأعداد وأماكن تواجدهم لتحديد مراكز تلقيهم للتطعيمات، وذلك وفق الجدول الزمني المتوقع.

وفي رسالته لوزيرة الصحة، دعا ائتلاف أمان الدكتورة مي كيلة الى تعزيز تدابير الشفافية في عمليات التخطيط والتوزيع، وتقديم التطمينات اللازمة حول اجراءات ضمان عدم نقص الأوكسجين في المستشفيات، الأمر الذي سينعكس على ثقة المواطنين بالإجراءات والمعايير المتبعة من قبل الوزارة والجهات الرسمية، وذلك في ظل استمرار المخاوف في الشارع الفلسطيني حول قضية توزيع اللقاحات، أو ما يتم تداوله حول حالات لنقص الأوكسجين في المستشفيات.