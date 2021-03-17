الصحة: 29 حالة وفاة و2193 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 29 حالة وفاة و2193 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت: أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " قلقيلية 106، طولكرم 194، نابلس 359، الخليل 390، سلفيت 70، ضواحي القدس 79، جنين 191، رام الله والبيرة 330، بيت لحم 137، طوباس 40، أريحا والأغوار 20"، قطاع غزة 277.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " قلقيلية 128، طولكرم 96، نابلس 331، الخليل 429، سلفيت 58، ضواحي القدس 117، جنين 70، رام الله والبيرة 413، بيت لحم 168، طوباس 24، أريحا والأغوار 41"، قطاع غزة 205.

وتم تسجيل 25 حالة وفاة في الضفة الغربية: "طولكرم 2، نابلس 5، الخليل 6، سلفيت 1، رام الله والبيرة 7، بيت لحم 4"، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 187 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 56 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.