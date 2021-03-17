الفريق الأهلي يستهجن نهج الحكومة بالاستفراد بنقاش الموازنة العامة وبتغييب المجتمع المدني

وطن: يعرب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة عن استهجانه وخيبة أمله من استمرار الحكومة بنفس النهج الإنغلاقي في مناقشة الموازنة العامة للعام 2021، وفي ظل تجاهل كامل لمنظمات المجتمع المدني وتغييبها استنادا لمنهج الحكومة بإقصاء المجتمع المدني الفلسطيني، ومنظماته الفاعلة في الرقابة على أداء المال العام، وفي تناقض واضح بين ما صرح به رئيس الوزراء قبل أيام من أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في إدارة الشأن العام.

ووفقا لبيان جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 15 آذار/ مارس 2021، فإن الحكومة شرعت في مناقشة الموازنة العامة للعام 2021، حيث استعرض وزير المالية المرتكزات الرئيسية لموازنة عام 2021 في اجتماع مجلس الوزراء، على أن يتم استكمال النقاش خلال الجلسة القادمة لإقرارها ورفعها للرئيس للمصادقة عليها وإصدارها بقرار بقانون. يأتي ذلك في ظل ما ورد في بلاغ الموازنة العامة 2021-2023 الصادر عن وزارة المالية عن وجود عجز مالي "فجوة مالية" في موازنة 2021 بعد المنح ومصادر التمويل الأخرى قيمتها (3.022) مليار شيكل، علما بأنه خلال عام 2020 بلغ الدين العام 11.7 مليار شيقل.

وبالرغم من مطالبات الفريق الأهلي المتكررة بشأن تعزيز النهج التشاركي بنشر ونقاش مشروع الموازنة للعام الحالي مع ممثلي المجتمع المدني، خاصة في حالة الطوارئ التي تستوجب بشكل مُلِحّ الشفافية والانفتاح والمشاركة مع المجتمع المدني وقطاعاته المختلفة، إلا أن الحكومة على أرض الواقع ما زالت تتجاهل المجتمع المدني، وتتبع نهجا مركزيا يغيب الشعب الفلسطيني في نقاش أولوياته واحتياجاته الملحة، على الرغم من الخطابات المتكررة وأجندة السياسات الوطنية التي أكدت على الانفتاح والشفافية والشراكة مع المجتمع المدني ومنظماته.

تأتي هذه الموازنة في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية، وانكماش الاقتصاد الفلسطيني، فضلا عما كشفته جائحة كورونا من ضعف للقطاع الصحي الفلسطيني، وعدم قدرته على توفير اللقاحات لمواجهة جائحة كورونا، وضعف منظومة الحماية الاجتماعية، وعجز الحكومة عن توفير مساعدات تعوّض العمال وأصحاب العمل للخسائر التي تكبدوها نتيجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، الأمر الذي وضع كافة أطياف الشعب في حالة انكشاف وفقر.

إن استمرار الحكومة الفلسطينية بالاستفراد في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات في إدارة المال العام وتوزيعها، وباستبعاد المجتمع المدني من المشاركة في رسم السياسات من خلال مناقشة الأولويات المتضمنة في الموازنة العامة، يفاقم من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة.

وعليه فإن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة؛

أولا: يؤكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة الحاجة لإشراك المواطنين والمجتمع المدني والأحزاب الفلسطينية والخبراء والأكاديميين والفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة وذلك من خلال نشر مسودة الموازنة ومناقشتها مع منظمات المجتمع المدني قبل إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

ثانيا: يدعو الفريق الأهلي الحكومة الفلسطينية بأن تكون أكثر انفتاحا وتشاركية، وأن تبدأ بمباشرة الحوارات المجتمعية لمواجهة هذه الأزمة الصحية والاقتصادية والتحديات المالية التي تواجهه الحكومة للاتفاق على الإجراءات التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين.

ثالثا: يطالب الفرق الأهلي بأن يتم إعادة ترتيب أولويات الموازنة مع الأخذ بعين الاعتبار التراجع في الدعم الخارجي، وما يتطلبه من ترشيد النفقات، وتوزيع الموارد المتاحة بالشكل الأمثل بما يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية.

رابعا: ضرورة إيفاء الحكومة بالتعهدات والالتزامات التي قطعتها الحكومة في خطاب رئيس الحكومة على كتاب التكليف، وفي أجندة السياسات الوطنية وبخاصة بأن تكون الحكومة أكثر انفتاحا وإشراكا للمواطنين.

أعضاء الفريق:

مؤسسة فلسطينيات مركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية المركز العربي للتطوير الزراعي

معهد ماس ملتقى المثقفين الاغاثة الزراعية مركز الديقراطية وحقوق العاملين اتحاد لجان العمل الزراعي

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية الفلسطينية مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني مركز ابداع المعلم مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية

معهد الحوكمة الفلسطيني اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية مركز العمل التنموي " معا " معهد التعليم المستمر / جامعة بيرزيت لجان العمل الصحي

مؤسسة سوا للتنمية المجتمعية مؤسسة جذور للانماء الصحي والاجتماعي مؤسسة النيزك مركز تطوير المؤسسات الأهلية معهد اريج

مؤسسة قادر للتنمية الاجتماعية مركز بيسان للبحوث والإنماء مؤسسة مفتاح مؤسسة الحق صحيفة الحدث

مركز دراسات التنمية IDS جمعية بنيان للتدريب والتقييم والدراسات المجتمعية شبكة المنظمات الأهلية المنتدى الاجتماعي التنموية مركز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية- PALTHINK

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