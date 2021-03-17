شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي ترعى فريق "يلا نمشي" في القدس

وطن: رعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي مبادرة فريق "يلا نمشي" للمسارات الذي يهدف إلى تعريف الأجيال الشابة على الأماكن الأثرية والتاريخية في مدينة القدس بعد إنجازه ٢٠ مسارا برعاية الشركة، حيث يضم الفريق ٤٠ مشاركا ويستقطب أسبوعيا المزيد من المشاركين ويقوم بمسار واحد كل يوم جمعة.

ونظم فريق يلا نمشي حفلا لإطلاق الفريق في قاعة نادي سلوان بحضور مرجعيات رياضية مقدسية، وممثلين عن عدد من المؤسسات الداعمة للأندية الرياضية: وائل الزغل ممثلاً عن شركة المشروبات الوطنية كوكا كولا/كابي، احمد سرور رئيس رابطة الأندية ، جمال عديلة رئيس لجنة البيئة والرياضة، احمد البخاري، وسعيد مسك ويوسف فتيحه ( تجمع قدسنا والرواد)، ومنتصر ادكيدك رئيس اتحاد الرياضة للجميع، ومروان الغول ( رئيس نادي سلوان )، ونهى الغول مديرة متقاعدة وزوجها رجل الاعمال حسن الغول ، وسامر الغول ( مدير مدرسة سلوان الابتدائية للذكور )، ومحمد يحيى القراعين ( اداري ورياضي سابق في نادي سلوان)، والمربي حمزة العباسي، وماجدة امين الغول ونعيمة العلي اللتين نظمتا مساري بتير ولفتا).

وبهذه المناسبة أكد المدير العام لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي السيد عماد الهندي أن دعمنا لمبادرة فريق "يلا نمشي" يأتي منسجماً مع أهداف وقيم الشركة لتشجيع الرياضة في أوساط مجتمعنا الفلسطيني، بما فيها القدس خاصة بعد فترة الإغلاقات لمواجهة جائحة "كورونا" والتوقف عن الأنشطة الرياضية والتزام المنازل للحد من انتشار الوباء، هذا إلى جانب اهتمامنا بدعم الشباب والمبادرات الشبابية التي تسهم في نشر ثقافة الرياضة وأهمية الحفاظ على الصحة، وحرصنا على تعزيز التمسك بإرثنا وتاريخنا.

وأضاف الهندي أن فكرة إطلاق فريق "يلا نمشي" هي فكرة مبدعة ومتميزة، بحيث أنها تَدمج بين أهمية الرياضة، وأهمية تعريف كافة الأجيال الشابة والأشبال بتاريخنا الذي نعتز به.. وبالأماكن الأثرية الجميلة في ربوع القدس وفلسطين. وعبر الهندي عن اعتزازه والتزام الشركة بهذه الشراكة التي جمعتها مع فريق مسارات، لدعم الأنشطة الرياضية والمبادرات الشبابية التي تخدم مجتمعنا وأهلنا في القدس العزيزة على قلوبنا، وأن نكون سباقين دائماً لدعم الفرق والأندية الرياضية في القدس والتي تحتاج أنديتها كل الدعم حتى تتمكن من النجاح في مسيرتها الرياضية، متمنياً للفريق التوفيق وان تتكلل مسيرته بالنجاح والعطاء.

وفي كلمته خلال حفل إطلاق فريق يلا نمشي نقل ممثل شركة المشروبات الوطنية الوطنية كوكاكولا/كابي وائل الزغل تحيات مجلس الإدارة والإدارة العامة لشركة المشروبات الوطنية الوطنية كوكاكولا/كابي قائلاً " إنَّ لقاءَنا اليوم، هو تأكيدٌ على استمرارية شراكتنا مع الفعاليات الرياضية في القدس.. ونحن اليوم نفخر بأن نكون داعمين لهذه المبادرة الخلاقة التي يطلقها أبناء القدس ويشرفنا أن نجتمع وإياكم هنا في نادي سلوان الرياضي لنعلن عن دعمنا لمبادرة "يلا نمشي".

وخلال الحفل القت الإداريتان علا عكرماوي وسناء العباسي كلمة فريق يلا نمشي، حيث أكدتا فيها على مشروع الفريق منذ البداية وانطلاقته بقوة نحو مرحلة الهيكلة والتنظيم، وقدمتا الشكر لشركة المشروبات الوطنية التي قدمت زيا رياضيا كاملا للفريق

وفي نهاية الحفل قامت إدارة الفريق ممثلة بالعكرماوي والعباسي ومحمد فتيحه وعماد القراعين ومنير الغول بتكريم مدير عام شركة المشروبات الوطنية السيد عماد الهندي بدرع وبزي رياضي وتقديم ميداليات المرجعيات الرياضية المقدسية وكل من ساهم في اطلاق الفريق وفي إنجاح هذا الحفل الذي تولى عرافته مؤسس الفريق الاعلامي منير الغول وشاركه فكرة التاسيس محمد فتيحة وحسين بدر.