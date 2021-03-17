الكيلة: سنستقبل قريبا لقاحات فايزر وسينوفارم وسبوتنيك

وطن: أعربت وزيرة الصحة د. مي الكيلة عن القلق من نسبة إيجابية الفحوصات التي لا تزال مرتفعة وكذلك نسبة الوفيات إلى جانب ارتفاع نسبة إشغال المشافي التي وصلت في أوجها الأسبوع الماضي إلى 110%.

وأشارت د. الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح الاربعاء، إلى أن نسبة إشغال المشافي في رام الله والبيرة واريحا وضواحي القدس كانت الأعلى ووصلت إلى 115 % مبينة أن نسبة إشغال أسرة العناية المكثفة عالية حيث يتواجد على أجهزة التنفس ما يزيد عن 44% من الموجودين في العناية المكثفة.

وفيما يتعلق بلقاح استرازينكا، قالت وزيرة الصحة إن وزارة الصحة ستستقبل قريبا لقاحات فايزر وسينوفارم وسبونيتك وفي حال وصل لقاح استرازينكا الذي أوصت عليه فلسطين وكان مفترض أن يصل في شباط الماضي فإنه سيتم الإبقاء عليه في المخازن لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية.

وحول كتات فحص الطفرات الجديدة لفيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه وصل إلى فلسطين الأربعاء الماضي 20 ألف فحص ستوزع على كافة المختبرات موضحة أن وزارة الصحة تعمل على تطوير مختبرات فحص كورونا بحيث يتم عند إجراء فحص كورونا إجراء فحص من الطفرات في ذات الوقت .

إلى ذلك، أشارت وزيرة الصحة إلى وفاة أم وجنينها وهي الحالة الثانية في فلسطين جراء كورونا مبينة أن الطفرات المتحورة أكثر فتكا عند النساء الحوامل وتم طلب إجراء فحص لهذه الحالة للتأكد من إن كانت مصابة بالطفرة المتحورة .

ونوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم تقديم العناية لحوالي 100 إمرأة حامل منذ بدء الجائحة وجميعهن وأطفالهن بصحة جيدة .