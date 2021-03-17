صحة غزة: 4 وفيات و277 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الأربعاء، عن وفاة 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 277 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقرير يومي لفيروس كورونا وصل وكالة "صفا"، أنها أجرت 2792 فحصًا مخبريًا خلال الساعات الماضية.

ولفتت إلى تعاف 205 حالات جديدة من مصابي الفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي المصابين بلغ 57891، منهم 2359 حالة نشطة، و54960 حالة تعافٍ، و572 وفاة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 87 حالة، منهم 56 حالة خطيرة وحرجة.