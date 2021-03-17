محدث | رام الله والبيرة: فتح كافة القطاعات التجارية غداً الخميس حتى السادسة مساء

وطن: قررت محافظة رام الله والبيرة، فتح كافة القطاعات التجارية في محافظة رام الله والبيرة يوم غد الخميس، حتى الساعة السادسة مساءً، ويستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية والتعليمية ورياض الاطفال وقاعات الافراح وبيوت العزاء.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، صباح الأربعاء، أنه و"بناء على تعليمات عطوفة المحافظ د. ليلى غنام وبالتنسيق مع كافة جهات الاختصاص تقرر فتح كافة القطاعات ليوم غدا الخميس حتى الساعة السادسة مساء".

مع التأكيد على التزام اصحاب المحلات باجراءات البرتوكول الصحي من حيث ارتداء الكمامات وعدم الاكتظاظ.

وقالت المحافظة إن الفرق المختصة من لجنة السلامة العامة بتكثيف الجولات الرقابية واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

يشار إلى محافظة رام الله د. ليلى نشرت تحديثاً على صفحتها للبيان الأول، مستثنية المؤسسات الحكومية والتعليمية ورياض الاطفال وقاعات الافراح وبيوت العزاء، مؤكدة فتح القطاعات التجارية فقط.