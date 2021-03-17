الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة.

قلقيلية:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد زهير شتيوي (31 عاما)، ومعاذ ماهر ياسين (21 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،أربعة شبان وفتى من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة تقوع شرق بيت لحم، كلا من: عبد الله عبد الناصر سلهب (31 عاما)، شارع الصف، وعبد الرحيم فرج سلهب (39 عاما) من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، كذلك عمار ياسر العمور (20 عاما)، ومأمون إبراهيم العمور (16 عاما)، ومعتز خضر العمور (22 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم،

طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من طولكرم.

وذكر نادي الأسير في طولكرم أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ‫أحمد زيدان من الحي الغربي في المدينة، وأحمد سمير ابو زيتون، من بلدة دير الغصون شمالا، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.