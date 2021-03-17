في أول زيارة علنية.. نتنياهو في الإمارات غدا

وطن: ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيتوجه الى الامارات غداً الخميس في زيارة ستستمر لعدة ساعات.

وهذه في أول زيارة رسمية لنتنياهو منذ إعلان اتفاق التطبيع بين الجانبين برعاية الإدارة الأميركية السابقة في أغسطس/آب الماضي، وذلك بعد تأجيل هذه الزيارة عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقاً للصحيفة العبرية المقربة من نتنياهو، استأنف مكتب الأخير الاتصالات مع المسؤولين في الامارات لتنسيق الزيارة، بعدما تم تأجيلها قبل أيام.

يشار إلى أن نتنياهو تحدث مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد يوم الخميس الماضي واتفقا على ترتيب لقاء قريب.