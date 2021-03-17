الطقس: أجواء باردة صباحًا ومعتدلة نهارًا

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يسود الجو اليوم الأربعاء أجواء باردة بشكل ملموس صباحاً، وفي ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتصبح الأجواء معتدلة نسبياً في المناطق السهلية والساحلية.

وتبقى باردة نسبياً في الجبال، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة مجدداً ويسود طقس بارد نسبياً بوجه عام في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية.

ويوم غدٍ الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات.

كما تسود أجواء باردة نسبياً نهاراً في الجبال ومائلة الى الاعتدال في بقية المناطق السهلية والساحلية، ودافئة في الأغوار، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيف في بعض المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء لتصبح باردة نسبياً في مختلف المناطق وباردة بشكل واضح في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية مع هبات نشطة أحياناً.