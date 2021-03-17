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إقتصاد وأعمال
كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و682 ألف وفاة والاصابات تتجاوز الـ121 مليونا
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
الطقس: أجواء باردة صباحًا ومعتدلة نهارًا
أسعار صرف العملات
نقابة المحامين لوطن: لدينا أكثر من 3 آلاف محامٍ متدرب، ولعقد امتحاني القبول والمزاولة يجب موافقة وزارة الصحة والجامعة التي يعقد فيها الامتحان
"نوادي النزاهة"..مشروع لامنهجي لطلاب المدارس يساهم في ترسيخ مفهوم النزاهة لدى المجتمع
بودكاست "خرّاف".. مدونات صوتية تهدف لخلق مساحة من الإبداع، والتعبير عن مواضيع متنوعة ومختلفة
توحيد الجهود لمكافحة كورونا والإنصاف في توزيع اللقاحات
توقعات أولية لنتائج انتخابات "الكنيست 24"
بدء تجارب لقاح كورونا على الأطفال
موجز اخبار الساعة الثامنة من وطن
في أول زيارة علنية.. نتنياهو في الإمارات غدا
مقتل 8 أشخاص في 3 حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأميركية
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين
عدوان إسرائيلي جديد على ريف دمشق
استطلاعات إسرائيلية: أغلبية لمعسكر نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومة
تسجيل 52 إصابة بكورونا في بلدة سلواد
8 وفيات و2003 إصابات جديدة بكورونا في دولة الاحتلال
جامعة القدس تفوز بالمركز الأول في مسابقة كفاءة ISustain المعمارية على مستوى الوطن العربي
سفارات فلسطين وعموم شعبنا في الشتات يواصلون الاحتفال بيوم الثقافة الوطنية
أسعار صرف العملات
17.03.2021
07:07 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات لليوم الاربعاء كما يأتي:
الدولار:3.29
الدينار:4.64
اليورو:3.92
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