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أسعار صرف العملات

17.03.2021 07:07 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت أسعار العملات لليوم الاربعاء كما يأتي:

الدولار:3.29
الدينار:4.64
اليورو:3.92

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