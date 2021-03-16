عدوان إسرائيلي جديد على ريف دمشق

وطن: ذكرت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية من ريف دمشق.

وقالت الوكالة إن تلك الدفاعات أسقطت عددا من صواريخ العدوان في سماء دمشق، ولم تذكر الوكالة معلومات عن المناطق المستهدفة، أو حجم الخسائر.

وتكرر في الآونة الأخيرة العدوان الإسرائيلي على مواقع داخل الأراضي السورية خاصة في دمشق وريفها.

ومنتصف الشهر الماضي أعلنت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

المصدر: سانا