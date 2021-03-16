اشتية: الاتصالات مع الإدارة الأمريكية عادت، ونتوقع اتصال قريب بين الرئيس وبايدن

رام الله- وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة عادت عقب تولي جو بايدن رئاسة البيت الأبيض.

وأوضح اشتية في مقابلة متلفزة على قناة عودة الفضائية، مساء الثلاثاء، أن العديد من الاتصالات تمت مع الإدارة الأمريكية وتم مناقشة العديد من الملفات وتم التأكيد على ضرورة حضور القضية الفلسطينية على الطاولة الأمريكية.

وقال: هذه الاتصالات قائمة على ما نريد من الادارة الامريكية وهي ان تنفذ ما قالته في برامجها الانتخابية فيما يتعلق بفتح قنصلية في القدس، وفتح سفارتنا في واشنطن وعودة التمويل لمشافي القدس والاونروا والعديد من القضايا.

وأضاف: نريد من الرئيس الامريكي ان يعلن بمرسوم ان منظمة التحرير والسلطة هم شركاء في المسار السياسي بالتالي جميع القوانين المتعلقة بالارهاب تصبح بحكم المنتهي اذا كنت المنظمة شريك في عملية السلام.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك اتصال بين الرئيس محمود عباس ونظيره الأمريكي جو بايدن في القريب العاجل، من أجل إعادة العلاقة الفلسطينية الامريكية والحديث عن برنامج سياسي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي ضمن اطار اللجنة الرباعية.

وحول الانتخابات، قال اشتية إن الحكومة وضعت كامل التسهيلات اللازمة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة 2021.

وأضاف: "خصصنا 1090 محطة اقتراع، والحماية اللازمة لمحكمة قضايا الانتخابات، ووضعنا قاعدة بيانات وزارة الداخلية والجهاز المركزي للإحصاء بتصرف اللجنة المركزية للانتخابات".

ولفت الى أن الشرطة ستكون هي المسؤولة بشكل مباشر عن حماية هذه المحطات الانتخابية.

وأوضح: ووفرنا التمويل الكامل الذي طلبته لجنة الانتخابات من خزينة الدولة، وستكلفنا العملية الانتخابية حوالي 23 مليون دولار.

وقال إن 53% من المواطنين سيشاركون للمرة الاولى في الانتخابات، لذا الاهم رسالتنا للعالم كلما زادت المشاركة في العملية الانتخابية كلما كانت اكثر صدقا في عيون المجتمع الدولي.

وحث اشتية المواطنين عموما، والمقدسيين خصوصا، على المشاركة في الانتخابات.

وتابع: "منحنا امتيازا للمواطنين المقدسيين بأن لا داعي للتسجيل في قوائم الناخبين، والاكتفاء بإبراز بطاقة الهوية عند الاقتراع".

وعن محاولات الاحتلال تهويد المدينة المقدسة، قال: نحن نقدم لأهلنا في القدس مساعدات بما نستطيع، وبالإمكانيات المتاحة، ونساعد من يهدم بيته ولتجار البلدة القديمة، وهناك مشاريع ترميم ومشاريع لها علاقة بالمجتمع المدني ودعم المؤسسات، فالإمكانيات المتاحة قليلة، واردنا ان يكون هناك مساعدات عربية للمدينة للأسف لم تصل، نأمل ان نعزز صمود اهلنا في القدس، فهي محتاجة منا كل الدعم.

وحث اشتية الدول العربية والاسلامية والصديقة على مساعدة مدينة القدس وتعزيز صمود اهلها.

وفيما يتعلق بلقاحات الكورونا، قال اشتية: شكلنا خلية ازمة تضم وزير المالية والخارجية والصحة وعدد من الخبراء وفعلنا جميع الادوات والقنوات الدبلوماسية من اجل الحصول بأسرع وقت على اللقاح وحققنا اختراقا كبيرا في ذلك، خلال اقل من اسبوع سوف تصلنا الدفعة الاولى من الطعومات التي سوف نحصل عليها عبر المؤسسات الدولية.

وأوضح اشتية أن هناك مصدران للقاحات المنتظر وصولها إلى فلسطين، أحدهما تبرعات عبر الآلية الدولية "كوفاكس" التي تديرها منظمة الصحة العالمية، والثاني لقاحات تم التعاقد عليها مع الشركات المنتجة.

وقال: سوف نطلق حملة للطعومات تعطي الاولوية لكبار السن ومصابي السرطان والكلى وكل من يعاني من امراض مزمنة، وذلك خلال حفل لنتعامل مع الموضوع بكامل الشفافية.

وأردف: "رصدنا 32 مليون دولار لشراء اللقاحات، جزء منها من الاتحاد الأوروبي والمتبقي من الخزينة".

وشدد رئيس الوزراء على أن التأخر في وصول اللقاحات سببه "تلكؤ الشركات المنتجة، حيث تشهد اللقاحات طلبا كبيرا من جميع الدول".

وأضاف: هناك 33 دولة لم تبدأ حملات التطعيم فيها حتى الآن، بما فيها اليابان، التي يتوقع أن تبدأها مطلع نيسان المقبل.

وقال اشتية إن إجراءات الحكومة "تهدف إلى حماية المواطنين، وليست عقابية"، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول منذ بدء الجائحة الموازنة بين متطلبات مواجهة تفشي الفيروس من جهة، والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.

وتابع: "بشكل عام، نحن راضون عن التزام المواطنين وإجراءات الحكومة، مع التأكيد أن اللقاح وحده غير كاف لوقف الجائحة".