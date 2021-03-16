الصالحي: الورقة المسربة في الإعلام بشأن "توافق الفصائل ولجنة الانتخابات" ليست نهائية وطالبنا بتعديلها

وطن: طالب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي بتعديل الورقة المتعلقة بـ "توافق الفصائل ولجنة الانتخابات"، وتم طرحها في اجتماع القاهرة اليوم، ومناقشتها بين الفصائل ولجنة الانتخابات.

وقال الصالحي إن الصيغة المسربة في الاعلام تحت عنوان: الموضوعات التي تواجه عمل لجنة الانتخابات ليست نهائية وحزب الشعب طالب بتعديلها .

وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم، ورقة "غير موقعة من الفصائل" تم تسريبها من اجتماع الفصائل في القاهرة، تضمنت عدة بنود متعلقة بعدم المحكوميات على خلفية الانقسام، والإشراف الأمني والقضائي على الانتخابات القادمة، وعلى تحصين النواب وطنيا من الاعتقال.

وأظهر الورقة تعميقا للانقسام بين الضفة وغزة، حيث نصت فيما يتعلق بالإشراف الأمني والقضائي، على ما يلي: "تتعامل لجنة الانتخابات مع مرجعية أمنية وقضائية واحدة تتمثل في مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية في الدولة على ان يتم التنسيق بين قائد الشرطة في الضفة الغربية مع قائد الشرطة في قطاع غزة على إيجاد آلية مشتركة لتأمين العملية الانتخابية، والتنسيق بين رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بالضفة الغربية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام في قطاع غزة فيما يتعلق بجرائم الانتخابات المنصوص عليها بقانون الانتخابات رقم _1/2007) وتعديلاته".

وفيما يتعلق بتحصين نواب المجلس التشريعي القادم وطنيا من الاعتقال، نصت الورقة على استبدال النائب الذي يعتقل من الاحتلال بالذي يليه من قائمته لحين تحرره، مع مراعاة صيغة التوافق في القوائم.

كما تم نقاش استثناء الأسرى المحررين المدرجين بالوظائف العمومية من شرط الاستقالة لقبول ترشحهم لانتخابات المجلس التشريعي.

فيما يلي صورة عن الورقة: