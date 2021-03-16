المشرف العام على الإعلام الرسمي و"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" يبحثان التعاون المشترك



وطن: زار المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، مقر اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الثلاثاء، واجتمع مع أمينها العام د. دوّاس دوّاس، وذلك للاطلاع على الجهود والنشاطات التي تنفذ في إطار النهوض بالأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، خصوصا في ظل أزمة جائحة كورونا.

وقد جرى أيضا، التباحث في سبل التعاون المشترك في إطار تنسيق العمل ما بين اللجنة الوطنية والإعلام الرسمي في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، حيث أشاد د. دوّاس بالتغطية التي توفرها منصات الإعلام الرسمي المرئية والمسموعة والمقروءة، لأنشطة وعمل اللجنة الوطنية، وأيضا تغطية ما تقدمه المنظمات الدولية المتخصصة الشريكة، الأمر الذي حاز على ثناء وتقدير من هذه المنظمات، إذ تميزت فلسطين بسرعة الاستجابة وأيضا في سرعة التكيف والتجاوب مع كل ما تطرحه هذه المنظمات في كل المجالات من ورشات ودورات ونشرات ومؤتمرات دولية، لتسجل فلسطين إطلالة مشرفة عبرها.

وأثنى الوزير عساف على التطور الذي تشهده اللجنة الوطنية في أداء أعمالها ومهامها الوطنية، مؤكدا على حرص الإعلام الرسمي على تقديم كل الدعم والتسهيلات لمزيد من نشر ما توفره اللجنة الوطنية وهذه المنظمات المتخصصة الدولية للمجتمع الفلسطيني عبر الإعلام والمؤسسات ذات العلاقة.