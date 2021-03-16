ماجدات فلسطين.. الأسيرة سمر صلاح أبو ظاهر





كتب: سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الباسقة عزيزات النفس والشموخ والكبرياء الأسيرات الفلسطينيات الماجدات جنرالات الصبر والصمود القابعات في عرين الأسود تنحني الهامات وتطأطأ الرؤوس لهن إجلالاً وإكباراً لصمودهن الاسطوري وهن يسطرون أروع الملاحم البطولية في الصمود والتضحية والفداء والإقدام في مواجهة قوى البغي والشر والعدوان في ساحات المواجهة بقلاع الأسر.

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء في إطار الحملة الإعلامية المتواصلة في إبراز ملف معاناة الأسيرات الفلسطينيات الماجدات المعذبات والمنسيات في غياهب سجون الاحتلال واللواتي يتجرعن المرار والألم وقسوة السجن وجبروت السجان ورطوبة الزنازين وبرودتها المظلمة التي تنخر عظامهن وقضبان الحديد التي تأكل من أجسادهن الضعيفة وسنوات العمر التي تفنى زهرة شبابهن وتذوب أعمارهن وآمالهن وأحلامهن خلف قضبان السجون والمعتقلات الإسرائيلية فمنهن الأُم والأخت والجريحة ومَن هي في عمر الزهور من سن الطفولة.

والأسيرة سمر صلاح أبو ظاهر أبنة الثامنة والثلاثون ربيعاً هي أحد الأسيرات الفلسطينيات الماجدات اللواتي يتجرعن الألم في غياهب سجون الاحتلال ويعيشن واقع مرير جداً ما بين مطرقة المرض الذي يهدد حياتهن وسندان تجاهل الاحتلال لمعاناتهن اليومية والقابعة حالياً في سجن "الدامون" والتي أنهت عامها الثاني ودخلت في الشهور المتبقية لها من مدة الحكم في سجون الاحتلال.

الأسيرة:- سمر صلاح أبو ظاهر

مواليد:- 26/10/1983م

مكان الإقامة:- القرارة جنوب قطاع غزة

الحالة الاجتماعية :- متزوجة

العائلة: تتكون عائلة الأسيرة أبو ظاهر من الوالدة -أطال الله في عمرها - ومن والد الذي هو في ذمة الله قبل اعتقالها ولها من اخوات 7شقيقات بما فيهم الأسيرة سمر ولها من الاخوة خمس اشقاء بما فيهم الأسير المناضل/جهاد ابو ظاهر والمعتقل منذ عام2007,

تاريخ الاعتقال:- ٦ / ١٢ / ٢٠١٨م

مكان الاعتقال:- معتقل "الدامون"

التهمة الموجة إليها:- مقاومة الاحتلال

حكم :- عامين ونصف

إجراء تعسفي وظالم:- يمعن الاحتلال الصهيوني في مواصلة إجرامه بحق الأسيرة أبو ظاهر من حرمانها من زيارة ذويها في الفترة الأولى للاعتقال بحجة "المنع الأمني" والأسيرة أبو ظاهر تقدمت عدة مرات بطلب لزيارة شقيقها الأسير جهاد ابو ظاهر والمعتقل منذ عام ٢٠٠٧ ومحكوم لمدة ٢٣ عاما والذي قوبل بالرفض بالرغم من أنها لم تراه منذ اعتقاله, علما بان اخر زيارة لذويها كانت في شهر ٢ / ٢٠٢٠م ومنذ ذلك الوقت لم تلتقيهم لكنها اجرت اتصالا هاتفيا معهم مرة واحدة فقط 11/2/2020م

اعتقال الأسيرة

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الخميس الموافق/٦ / ١٢ / ٢٠١٨ المواطنة سمر ابو ظاهر من قطاع غزة أثناء مرافقتها لشقيقها إياد المريض من على حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع بغرض العلاج بالضفة, حيث تم ارجاع شقيقها إلى غزة ومن المعروف ان الأسيرة أبو ظاهر شقيقة الأسير جهاد صلاح أبو ظاهر محكوم 23 عامًا, والأسيرة أبو ضاهر خضعت لتحقيق قاسي معنوي وجسدي متواصل استمر لـ 14 يوما على ايدي ضابط مخابرات "الشين بيت "في اقبية التحقيق, وبعد تأجيل محاكمتها العديد من المرات في نهاية الأمر حكمت المحكمة العسكرية بحقها بالسجن عامين ونصف,

الحالة الصحية للأسيرة

تعاني الأسيرة أبو ظاهر من امراض السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول وآلام في الأطراف والتشنج ولا يوجد أي متابعة طبية لحالتها من قبل ادارة السجـون ولم تتلقي العلاج اللازم وتجري اية فحوصات منذ ٣ اشهر ,عرض طبيب السجن علي الاسيرة ابو ظاهر تلقي ابر الانسولين لكنها رفضت خشية من عدوى كورونا في ظل اهمال الاحتلال لإجراءات مواجهة فيروس كورونا في السجون وقد تم نقلها الي ما يسمى بمستشفى الرملة مرة واحدة فقط ولم تتلقي العلاج ونتائج الفحوصات منذ ذلك الوقت.

الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات- والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة - الحرية كل الحرية لأسرانا وأسيراتنا الماجدات.