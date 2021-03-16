بالصور | ورقة مسربة من اجتماع الفصائل بشأن عدم المحكوميات، والإشراف الأمني والقضائي على الانتخابات وتحصين النواب من الاعتقال

وطن: انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي ورقة مسربة من اجتماع الفصائل ولجنة الانتخابات في القاهرة، اليوم، "غير موقعة من الفصائل أو لجنة الانتخابات"، تتضمن عدة بنود متعلقة بعدم المحكوميات على خلفية الانقسام، وعلى الإشراف الأمني والقضائي على الانتخابات القادمة، وعلى تحصين النواب وطنيا من الاعتقال.

وتعليقا عليها، قال أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي إن الصيغة المسربة في الاعلام تحت عنوان: الموضوعات التي تواجه عمل لجنة الانتخابات ليست نهائية وحزب الشعب طالب بتعديلها .

وأظهر الورقة تعميقا للانقسام بين الضفة وغزة، حيث نصت فيما يتعلق بالإشراف الأمني والقضائي، على ما يلي: "تتعامل لجنة الانتخابات مع مرجعية أمنية وقضائية واحدة تتمثل في مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية في الدولة على ان يتم التنسيق بين قائد الشرطة في الضفة الغربية مع قائد الشرطة في قطاع غزة على إيجاد آلية مشتركة لتأمين العملية الانتخابية، والتنسيق بين رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بالضفة الغربية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام في قطاع غزة فيما يتعلق بجرائم الانتخابات المنصوص عليها بقانون الانتخابات رقم _1/2007) وتعديلاته".

وفيما يتعلق بتحصين نواب المجلس التشريعي القادم وطنيا من الاعتقال، نصت على استبدال النائب الذي يعتقل من الاحتلال بالذي يليه من قائمته لحين تحرره، مع مراعاة صيغة التوافق في القوائم.

كما تم اقتراح استثناء الأسرى المحررين المدرجين بالوظائف العمومية من شرط الاستقالة لقبول ترشحهم لانتخابات المجلس التشريعي.

فيما يلي الورقة المسربة: