الفصائل والقوى الفلسطينية توقع ميثاق شرف بشأن الانتخابات التشريعية

وطن: وقعت القوى والفصائل والأحزاب الفلسطينية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، ميثاق شرف للالتزام بنتائج الانتخابات التشريعية المقررة في تاريخ 22/5/2021، وكل ما يخص العملية الانتخابية.

وتضمن ميثاق الشرف 25 بنداً، منها الالتزام بنتائج الانتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية او محكمة قضايا الانتخابات المتخصصة.

وبموجب ميثاق الشرف، فإنه سيتم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الالتزام بأحكام هذا الميثاق وتوعية المجتمع به.

ويؤكد الميثاق على الحرص على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسود التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستوري في الاختيار.

فيما يلي نسخة عن ميثاق الشرف: