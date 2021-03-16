الاستقالة لغايات الترشح للانتخابات وآثارها القانونية

كتب: عزت الراميني

ضمن الشروط الواجب توافرها لترشح القوائم الانتخابية التي تتشكل من مجموعة من الاشخاص فقد اشترط القانون عدا عن الشروط الاخرى اللازمة لمرشح القائمة الانتخابية تقديم الاستقالة اذا كان هذا المرشح من احدى الفئات التي حددتها المادة الثامنة من القرار بقانون رقم (1) لسنه 2007 كالوزراء وموظفي السلطة الوطنية ومديري وموظفي المنظمات الاهلية وغيرهم بتعديل الفقرة الاولى منها بالقرار بقانون رقم (1) لسنه2021 بنص المادة السادسة منه بالنص على ( لا يجوز للفئات التالي ذكرها ترشيح انفسهم لمنصب الرئيس او لعضويه المجلس الا اذا قدموا استقالاتهم من مناصبهم وارفاق ما يفيد قبولها بطلب الترشح ...الخ) بينما كان النص الاصلي (لا يجوز للفئات التالي ذكرها ترشيح انفسهم لمنصب الرئيس او لعضوية المجلس الا اذا قدموا استقالتهم وتعتبر استقالتهم مقبولة وسارية المفعول اعتبارا من تاريخ الاعلان عن قوائم الترشح النهائية ...الخ) واذا ما قارنا بين النصين نجد اختلافا بينا وكبيرا، حيث تطلبت المادة السادسة من القانون المعدل الجديد ارفاق ما يفيد قبول هذه الاستقالة كشرط من شروط الترشح في اي قائمه وهو ما يعني انتهاء الخدمة من الوظيفة او المنصب وقطع الصلة فيها بمجرد ابداء الرغبة بالترشيح ومثل ذلك مسالة محفوفة بالمخاطر لمجرد تأجيل الانتخابات او لعدول المرشح عن الترشح لأي سبب اخر حال دون اتمام الانتخابات او اي مانع حال دون امكانيه الاستمرار بالترشح كحاله رفض طلب الترشح عندئذ يكون المرشح قد فقد وظيفته بالاستقالة كمتطلب قانوني تقتضيه شرائط الترشح للانتخابات العامة والتي تختلف عن الاستقالة الطبيعية التي عاده تقدم بإرادة حرة ومنفردة للفكاك من الوظيفة واحد مظاهر انتهاء الخدمة.



وبالرغم من ذلك تخضع الاستقالة بغض النظر عن الغاية منها لذات الشروط القانونية الواجب توفرها بطلب الاستقالة وقبولها من عدمه للسلطة التقديرية للجهة المخولة بقبولها سواء برفضها او تأجيلها او الموافقة عليها، وقد وضع القانون لاستيفاء الاستقالة شكلها اللازم بان تكون مكتوبه بطلب خطي وصادرة عن ارادة حرة ودون اكراه وغير مقترنه بأي شرط بعد ذلك يتم النظر بكتاب الاستقالة للتقرير بشأنها بحيث يخضع صاحب الصلاحية بالبت فيها لمعايير لا يجوز الخروج عنها كون العلاقة الناظمة للطرفين ما يسمى قانونا بالرابطة التنظيمية الخاضعة للقوانين والانظمة بحيث لا تنتج الاستقالة اثرها وما يترتب عليها كعمل قانوني يجب ان تتوافق فيه ارادتان ولا تنتهي الوظيفة الا بقبول الاستقالة وان هذا القبول يستند اساسا على اوجبه القانون اذ لا يجوز التعسف باستخدام القبول او الرفض الا ضمن معيار وضابط المصلحة العامة ويحب ان تنصب ضمن مقتضياتها.

فمثلا قد يتطلب العمل ضرورة التريث بالبت بالاستقالة لحين ايجاد بديلا لطالبها وبالتالي يتم تأجيل ذلك حتى تتدبر الإدارة امرها بذلك وقد يكون طالب الاستقالة ملتزما بالبقاء بالوظيفة العامة نظير ابتعاثه بدوره او دراسة مقابل تعهده بالبقاء بالوظيفة مدة محددة وهنا فان القانون يمنع الاستجابة لقبول الاستقالة وقد يرى المقرر بشأن بان مقدمها سيلحق ضررا كبيرا بتركه العمل بعد تمكينه وتأهيله واكتسابه للخبرة التي لا تتوفر بسواه مما يرى معه عدم قبول الاستقالة وقد يجد ان الاستقالة لا تؤثر على حسن سير المرفق العام وبالتالي يتم قبولها .

اما في حالة تقديم الاستقالة دون البت فيها فقد حدد القانون قبولها حكما اذى مضى على تقديمها مده 30 يوما دون الاجابة عليها.

من هنا فان شرط الاستقالة كمتطلب قانوني للترشح للانتخابات اجد ان فيه قيود لا تشجع الناس للإقدام على مثل هذه الخطوة بالمشاركة بالحياة السياسية وكان الاجدى بالمشرع ان يتعامل بصوره استثنائية لغايات الترشح للانتخابات بحيث لا تكون قيدا يحول دون تمكن الالاف من المشمولين بهذا الشرط من التقدم لترشيح انفسهم وبالتالي نخسر كفاءة كان ممن الممكن لها تمارس دورها بنجاعة وكفاءه كما عليه ما اتخذته العديد من الدول باتاحة الفرصة لمثل هؤلاء بالحصول على اجازه وخوض الانتخابات فان نجح فيها يقدم استقالته وان لم ينجح يعود الى عمله فيما دول اخرى اعطت الفرصة للملزمين بتقديم استقالتهم باعتبارها مقبولة بمجرد قبول ترشيحهم كما كانت عليه الحال بنص المادة 8 من القرار بقانون الانتخابات العامة قبل تعديله والتي اعتبرت الاستقالة مقبولة وساريه المفعول من تاريخ الاعلان عن قوائم الترشح النهائية وهو نص مقبول يتيح على الاقل لمن يعاود التفكير بالترشح من العودة الى عمله ووظيفته او في حال تأجيل الانتخابات او الغائها دون ان يخسر وظيفته على خلاف النص المعدل الذي يقتضي الاستقالة وبالتالي قطع الصلة بالوظيفة سواء جرت الانتخابات او لم يتم اجرائها وهو شرط تعسفي لا بد من اعاده النظر فيه وعلى الفصائل والقوى المجتمعة بالقاهرة اليوم اخذ ذلك بعين الاعتبار والتمسك على الاقل بالنص الاصلي والغاء النص المعدل له كون التعديل لم يراعي الاثر القانوني والفرق بين الغاية من الاستقالة الطوعية للانفكاك عن الوظيفة وبين متطلبات قانونيه اوجدها المشرع بعدم الجمع بين الوظيفة العامة والترشح للانتخابات كحاله استثنائية لا يجوز التوسع فيها الا بالقدر الذي يتطلبه القانون وروح القانون لا حرفيته.