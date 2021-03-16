رسميا: حزب معا ينضم ويدعم المشتركة

وطن: أعلن رئيس حزب "معًا لعهدٍ جديد" في الداخل المحتل، محمد دراوشة، في مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، عن سحب أوراق قائمته من الانتخابات للكنيست الـ24، وانضمام حزبه كمركب رابع للقائمة المشتركة ودعمها والتصويت لها.

وأضاف أن "القرار يأتي من منطلق المسؤولية والحرص على مصلحة وإرادة الشعب".

وأشار إلى أن "حزب معًا لم ينسحب من الانتخابات بل سحب أوراق ترشيحه من انتخابات الكنيست الـ24، وانضم الحزب للقائمة المشتركة بموجب اتفاقية تمّ توقيعها بين الطرفين ليكون مركبًا رابعًا وفاعلًا في المشتركة".

ورحبت قيادة القائمة المشتركة بانضمام حزب معًا، مؤكدة أن "وحدة شعبنا مهمة جدًا في هذه المرحلة".

وتحدث عدد من نواب المشتركة وقيادة حزب معًا في المؤتمر، مشددين على "أهمية الوحدة وأهمية دخول معًا كمركب رابع في المشتركة".

(عرب 48)