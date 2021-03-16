محافظ سلفيت يسمح بعمل بعض القطاعات ابتداء من يوم غد

وطن: أصدر محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم الثلاثاء، قرارا بالسماح بعمل بعض القطاعات في بلدات وقرى المحافظة، باستثناء بلدات ديراستيا ومسحة وبديا وبروقين نظرا لارتفاع اعداد اصابات كورونا النشطة فيها، ابتداء من صبيحة يوم غد الاربعاء من الساعة العاشره صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وتشمل القطاعات المشمولة بالفتح الاتي:

_ تعمل المحلات التجارية لمختلف القطاعات وكذلك محلات الاتصالات والكوزماتيكس، من خلال توفير خدمة التوصيل بالديليفري والتكاسي فقط.

_ تفتح ورش ميكانيك وتصليح وبيع قطع السيارات ، شريطة الالتزام باجراءات السلامة الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد وعدم الاكتظاظ، تحت طائلة المسؤولية.

_ تعمل الصيدليات والمخابز والمراكز الطبية والصحية كالمعتاد.

_ كما تبقى صالونات التجميل والحلاقة والمقاهي ومراكز الانترنت والالعاب والصالات الرياضية مغلقة في جميع المناطق، كونها تشكل بيئة خصبة لانتشار الفيروس وانتقاله.

واكد المحافظ أنه سيتم تشديد الرقابة على جميع القطاعات، مع التاكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات، وسيصار إلى مخالفة او إغلاق أي محل او منشأة لا تلتزم بهذه الإجراءات فوراً.

