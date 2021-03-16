نيمار يغيب عن مواجهة ليل في ثمن نهائي كأس فرنسا

وطن: أعلن باريس سان جيرمان أن نجمه البرازيلي نيمار الذي يتعافى من إصابة في العضلة المقربة، سيغيب عن لقاء ليل غدا الأربعاء في ثمن نهائي كأس فرنسا، على غرار زميله الإسباني بابلو سارابيا.

وقال النادي في بيان اليوم الثلاثاء، إن المهاجم البرازيلي "استأنف تدريباته مع المجموعة ويواصل عمله الفردي".

وأصيب نيمار في 10 فبراير الماضي خلال المباراة ضد كان (1-0) في مسابقة كأس فرنسا، وكان متوقعا أن يعود مطلع الشهر الجاري بحسب تشخيص أولي.

وتبقى الشكوك حيال مشاركته في المباراة المهمة أمام ليون في المرحلة الـ30 من الدوري الفرنسي، إذ أنها تعتبر حاسمة في السباق إلى اللقب.

وسيضطر المدرب الأرجنتيني لسان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، إلى الاستغناء عن سارابيا أيضا في مواجهة ليل، جراء إجهاد في فخذه الأيمن، كما سيغيب الجناح الإسباني الذي سجل هدفين في مارس الحالي عن مواجهة ليون.

ويكمل المدافع الإسباني خوان برنات، لائحة الغائبين أيضا، بسبب إصابة في ركبته.

ويأمل نادي العاصمة الفرنسية، حامل لقب مسابقة كأس فرنسا، بالعودة إلى سكة الانتصارات أمام ليل متصدر الدوري، بعد خسارته المفاجئة أمام نانت (1-2) في الدوري، يوم الأحد الماضي.

المصدر: (أ ف ب)