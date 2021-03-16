الاحتلال يحكم بسجن شابين مقدسيين ويمدد توقيف آخرين

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حكما بسجن شابين مقدسيين نحو عام في سجون الاحتلال، بعد توقيف لمدة 5 أشهر.

وذكرت عائلة الشاب مالك جودت أبو سنينة، أن محكمة صلح الاحتلال أصدرت اليوم حكمًا بسجن نجلها مالك 14 شهرًا.

وأوضحت أن مالك اعتقل في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثناء وجوده في قرية العيسوية، ومدد توقيفه عديد المرات.

كما أصدرت نفس المحكمة، اليوم، حكما بسجن الشاب هشام البشيتي لمدة 12 شهرا.

وكان شقيقه عبد الرحمن البشيتي سلم نفسه قبل يومين إلى السجن، بعد أن قضى نحو شهرين بالحبس المنزلي، مبعدًا عن منزله في البلدة القديمة بالقدس.

وفي السياق، مددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف 4 شبان من قرية العيسوية بالقدس المحتلة إلى يوم الخميس المقبل.

والشبان هم: علي سفيان عبيد، عزيز غسان عليان، لؤي عبد عليان، محمد عبد عليان.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في قرية العيسوية صباح اليوم، واعتقلت الشاب علي سفيان عبيد، بعد تفتيش منزل وتخريب محتوياته.

كما اعتقلت القوات صباح اليوم الفتى محمد مهران درباس (14 عامًا)، خلال تجهيز نفسه للذهاب إلى المدرسة في قرية العيسوية.