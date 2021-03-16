لجنة الانتخابات تؤكد أنها لا تطلب من المرشح شهادة عدم محكومية

وطن: أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانا حول تقديم البريد الفلسطيني خدمة استلام شهادة عدم محكومية لأغراض الترشح للانتخابات في مكاتب البريد.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية انها تقدر حرص الوزارة على تقديم خدمة للمواطنين بهدف إنجاح العملية الانتخابية، الا أنها تؤكد أن مرفقات طلب الترشح التي أعلنت عنها لا تتضمن حصول المرشح على شهادة عدم محكومية، حيث ستقوم اللجنة بالتحقق من استيفاء هذا الشرط لمرشحي القوائم الانتخابية ضمن إجراءاتها الخاصة.

ودعت اللجنة جميع المهتمين الى الاطلاع على الشروط الخاصة بالترشح، والحصول على الطلبات والمرفقات اللازمة من خلال مكاتب ومقرات اللجنة المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي (www.elections.ps).