غزة.. تسجيل حالة وفاة و 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و298 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2130 عينة.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 57614 إصابة منها 2291 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 568 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 54755 حالة، بعد تسجيل 134 حالة تعافي.