الفصائل تستأنف حواراتها في القاهرة اليوم

وطن: تبدأ الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء ، جولة جديدة من حوارات القاهرة لاستكمال المباحثات في الملفّات المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية المقرَّرة بعد شهرين، وعلى رأسها الملفّ الأمني وانتخابات الرئاسة و"المجلس الوطني".

وكانت الوفود الفصائل الفلسطينية، توجهت بالأمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، من قطاع غزة والضفة والخارج، لمناقشة العقبات التي تقف أمام الانتخابات الفلسطينية العامة. غير أن تبايناً واضحاً ظهر حول أجندة الحوار بين الفصائل، إذ تسعى «فتح» إلى الحديث حصراً عن الانتخابات التشريعية وتشكيل قوائم مشتركة، فيما تريد "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تعديل مراسيم الرئيس محمود عباس، في شأن الانتخابات، والاتفاق حول "المجلس الوطني" وتفعيل "منظّمة التحرير".

وتضاربت تصريحات حماس وفتح بخصوص جدول أعمال الحوار؛ ففيما أعلن القيادي في حماس خليل الحية أن "الحوار مخصَّص لمنظّمة التحرير والمجلس الوطني"، قال عضو اللجنة المركزية لفتح، جبريل الرجوب، إن اجتماعات القاهرة ستبحث "إتمام التوافقات الوطنية على آليات تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في كلّ من الضفة وغزة بمتابعة مصرية"، الأمر الذي قال الحية إنه سيكون على هامش اللقاء.