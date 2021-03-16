الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة، طالت 8 مواطنيين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وجدي شجيع صقر (33 عاما)، وسعود محمد عرار (30 عاما)، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، من قرية قراوة بني زيد شمال رام الله.

سلفيت:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الشابين أحمد عبد العزيز الأسعد (23 عاماً)، وحمزة مروان بوزية (28 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، في بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

بيت لحم:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر محمود محمد صلاح (28 عاما)، بعد دهم منزل ذويه في منطقة باكوش غرب البلدة، وتفتيشه، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

جنين:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الشاب أحمد لؤي فريد مناصرة (19 عاما)، بعد دهم منزل ذويه في بلدة قباطية جنوب جنين.

كما داهمت تلك القوات منزلي المواطنين أمير أيمن أبو الرب، وأحمد بسام ناجي أبو الرب، وعبثت بمحتوياتهما.

القدس:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلين من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين محمد مهران درباس (14 عاما)، وعلي سفيان عبيد (17 عاما)، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.