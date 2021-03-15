تخفيف إجراءات الإغلاق بنابلس ليوم واحد

وطن: قرر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، إجراءات لتخفيف الإغلاق على المحافظة، وذلك يوم غد الثلاثاء فقط.

وحسب بيان صادر عنه، سيتم فتح بعض القطاعات من الساعة 7:00 صباحًا وحتى السابعة مساءً، وهي:

- محلات البقالة

- المخابز

- الخضار واللحوم والدواجن

- محطات الوقود

ويستمر كذلك استثناء عمل الصيدليات والعيادات والمراكز الطبية.

وقال المحافظ إنه سيتم تشديد الرقابة على جميع هذه القطاعات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد وإلزام المتسوقين ارتداء الكمامات، وسيصار إلى إغلاق أي محل لا يلتزم بهذه الإجراءات فورًا.