الحكومة تقرر الموافقة على بدء تشغيل مستشفى عتيل

وطن: قرر مجاس الوزراء في جلسته الأسبوعية، الإثنين، الموافقة على البدء بتشغيل مستشفى وزارة الصحة في عتيل ضمن موازنة الوزارة للعام 2021.

وفي ختام جلسته قرر المجلس ما يلي:

1. تقديم حوافز ضريبية للمنح المقدمة للمشاريع المقامة في المناطق الصناعية أو لتلك الراغبة في الانتقال إليها.

2. التنسيب بتخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لمنفعة البلديات والجهات الحكومية.

3. تخصيص موازنة ضمن مشروع تخضير فلسطين للزراعة المنزلية.

4. الموافقة على البدء بتشغيل مستشفى وزارة الصحة في عتيل ضمن موازنة الوزارة للعام 2021.

5. اعتماد توصية لجنة استثمار الأراضي الحكومية لإنشاء موقف سيارات في الخليل ضمن نموذج الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص (BOT).

6. الموافقة على عدد من مشاريع الأنظمة والقوانين.

7. استكمال نقاش موازنة 2021 لإقرارها لاحقا.