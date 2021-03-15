ما هي الدول الأوروبية التي علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا"؟

وطن: صرحت الحكومة الهولندية بأنها ستعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" في هولندا مؤقتاً لمدة أسبوعين "كإجراء احترازي في انتظار مزيد من التحقيق".

ويأتي القرار بعد أيام فقط من تصريح وزير الصحة، هوغو دي يونغ يوم الخميس بأنه "لا يوجد سبب للقلق" وأن التطعيمات يمكن أن تستمر. وفي بيان يوم الأحد، قالت وزارة الصحة الهولندية إن مجلس تقييم الأدوية تلقى في نهاية هذا الأسبوع "معلومات جديدة".

أيرلندا: 14 مارس / آذار - قررت أيرلندا تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" مؤقتاً "للحفاظ على الثقة" في برنامج اللقاح الخاص بها، وفقاً لرئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين.

وصرحت كارينا باتلر لمحطة الإذاعة الأيرلندية "Newstalk" يوم الأحد أنه يجب على الشعب الأيرلندي أن يرى هذا القرار كدليل على أن السلطات الصحية "تتطلع للتأكد من أن ما تم التوصية به للأشخاص آمن".

بلغاريا: 12 مارس / آذار - أمر رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف بتعليق جميع التطعيمات باستخدام لقاح "أسترازينيكا" ضد "كوفيد-19" إلى أن "تدحض وكالة الأدوية الأوروبية جميع الشكوك حول سلامة اللقاح، وفقاً لبيان حكومي".

الدنمارك: 11 مارس / آذار - قررت الدنمارك تعليق استخدام لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" لمدة 14 يومًا "كإجراء احترازي" للتحقق من "علامات أعراض جانبية خطيرة محتملة في شكل جلطات دموية مميتة" وذلك بعد وفاة دنماركية تلقت جرعة من اللقاح، وفقاً لمسؤولي الصحة الدنماركيين.

النرويج: اختارت النرويج، يوم الخميس 11 مارس / آذار، "تعليق" التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" بعد تقرير عن حالة وفاة في الدنمارك، نتيجة جلطة دموية.

وتم الإبلاغ عن حالات جلطات دموية بعد وقت قصير من تلقي لقاح "كوفيد-19" في النرويج ولكن "بشكل رئيسي لدى كبار السن، حيث يوجد غالباً مرض أساسي آخر أيضًا".

أيسلندا: قررت أيسلندا يوم الخميس 11 مارس / آذار تعليق استخدام اللقاح، على الرغم من عدم وجود تقارير عن إصابة المرضى بجلطات دموية في البلاد، وتنتظر المشورة من وكالة الأدوية الأوروبية.

النمسا: في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبدءاً من 8 مارس/ آذار، علّقت النمسا استخدام مجموعة اللقاح "ABV5300"، وذلك بعد تشخيص إصابة شخص بالخثار الوريدي المتعدد، ووفاته بعد عشرة أيام من التطعيم، ودخول آخر إلى المستشفى بسبب انسداد رئوي، وفقاً لوكالة الأدوية الأوروبية، الجهة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي.

إيطاليا: 12 مارس / آذار - ارتبط قرار إيطاليا بحظر استخدام لقاحات من مجموعة محددة من جرعات لقاح "أسترازينيكا" بوفاة جندي في صقلية، بحسب ما ذكرته القاعدة البحرية في ميناء أوغوستا لـ CNN يوم الجمعة.

وفي 11 مارس / آذار، قررت وكالة الأدوية الإيطالية "حظر" جرعات لقاح "أسترازينيكا" من مجموعة "ABV2856"، بعد ظهور "بعض ردود الفعل العكسية الخطيرة" لدى المتلقين. ولم يتم تحديد تفاصيل ردود الفعل.

إسبانيا: 11 مارس / آذار - أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس أن بلادها لم تسجل أي حالة مماثلة، وطالبت بتوخي الحذر أثناء مراجعة ما حدث من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

وقالت درياس لمحطة "لا سيكستا" التلفزيونية المحلية: "أود أن أبعث برسالة هدوء وحذر، في إسبانيا لم يتم إخطارنا بأي حالة تتعلق بجلطات الدم".

وفي 11 مارس / آذار، أعلنت لجنة الصحة العامة الإسبانية أنها ستؤخر تطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاماً بلقاح "أسترازينيكا"، حتى تتوفر "مراجعة كاملة واستنتاج للآثار الجانبية من قبل وكالة الأدوية الأوروبية"، وفقاً لبيان صدر مساء الخميس.