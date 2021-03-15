ردا على سؤال وطن .. ناصر القدوة: ليس لدي علم بأي إجراءات ضدي ومبادرة أعضاء الثوري لرأب الصدع في فتح فشلت

رام الله – وطن : قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول ناصر القدوة ان التفاهمات التي جرت بين حركتي فتح وحماس ستؤدي لتكريس الانقسام وليس انهاءه، لافتا الى ان تلك التفاهمات لن تؤدي الى انهاء الانقسام الجغرافي والسياسي وبناء نظام سياسي موحد، لان ذلك بحاجة الى بنية صلبة وتفاهمات على تفاصيل كل القضايا.



وقال القدوة في لقاء مع الصحفيين عبر تقنية "زووم" ان عضويته في فتح لم تنتهي، وأنه متمسك بانتمائه لفتح حتى العظم ولن يسامح في عضويته بالتنظيم.



وقف الدعم المالي عن مؤسسة ياسر عرفات



ولفت القدوة الى انه تفاجأ بصدور قرار بوقف الدعم المالي عن مؤسسة ياسر عرفات ضمن إجراءات مضادة غير ديمقراطية بدأت بعض الجهات في اتخاذها، حسب قوله، علما ان المؤسسة تتلقى دعمها من الصندوق القومي الفلسطيني، ومن أموال الشعب الفلسطيني، وبالتالي ليس من حق أحد ان يمنعها ويوقفها.



وحول تلك الاجراءات أشار القدوة الى انه جرى فسخ عقد عمل إحدى الزميلات في الملتقى مع إحدى دوائر منظمة التحرير لافتا الى ان بقية الإجراءات ستتلاحق، مضيفا "ليس هكذا تورد الابل".



وتساءل القدوة هل صدور "تعليمات بوقف الدعم المالي لمؤسسة الرئيس ياسر عرفات"، هي مضايقة للمؤسسة على خلفية مواقفي أم محاولة لوقف العمل؟.



وقال القدوة ان قرار وقف الدعم عن المؤسسة لم يصل رسميا إليها وإنما تفاجئ بالقرار منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.



مبادرة ثوري فتح لرأب الصدع فشلت



وردا على سؤال وطن حول توقعه إزاء تلك الاجراءات وان كانت ستصل لملاحقة أعضاء الحراك قال القدوة " ليس لدي علم ان هناك اي اجراءات ضدي، ماذا ستكون تلك الاجراءات هل هنا متهم بالتجسس او العمالة، من لديه شيء من القبيل فليتفضل".



وردا على سؤال آخر لوطن حول نتائج الجهود والمبادرة التي سعى اليها اعضاء في المجلس الثوري لرأب الخلاف داخل حركة فتح قال القدوة " ان أعضاء كثر في المجلس الثوري ابدوا اهتمامهم وحرصهم على وضع الحركة وقاموا بأكثر من مبادرة وقدموا اقتراحات وكتبوا رسائل بهدف انهاء الازمة وايجاد الحلول، وانا تجاوبت مع تلك الجهود، لكن البعض يرى موقفي بشكل آخر".



وتابع القدوة "لم يكتب لهذه الجهود النجاح حتى الآن ولكن الحكاية لم تنتهي، سنرى مصير جهودهم، وجهود اطراف اخرى ربما تكون المحكمة الحركية وربما جهود أخرى".



وتحدث القدوة عن وجود حرب قائمة ضده، من بين أشكالها ما ينشره "الذباب الالكتروني" وبعض "المواقع المأجورة" التي تعمل لدى جهات معينة من خلال نشر مقالات واخبار مفبركة ومزورة.



لجنة الترشيحات في الملتقى بدأت العمل



وأعرب القدوة عن إعجابه بنسبة التسجيل العالية في السجل الانتخابي، الأمر الذي يعكس رغبة الشعب في المشاركة بالعملية الديمقراطية والانتخابات، لافتا الى ان عدم اجراء التعديلات على قانون الانتخابات يمس بالاسس والحقوق الديمقراطية ومن بينها الحق بالترشح، اضافة الى وضع شرط تقديم الاستقالة وقبولها لأي شخص ينوي الترشح.



وقال القدوة "ان الفصائل توافقت في حوار القاهرة على تعديلات مهمة ومن بينها الاستقالة وبعض الجوانب الأخرى مثل سن الترشح لكن لم يحدث شيء بتلك التعديلات، وبالتالي لماذا الفصائل ستذهب الى القاهرة اليوم مرة اخرى؟".



واكد القدوة ان الملتقى قرر يوم أمس البدء بتفعيل لجان العمل المنبثقة عنه ومن بينها لجنة الترشيحات، لكن لم يبدأ العمل في إجراءات ترتيب القائمة، وإنما بحث مسألة الترشيحات، لافتا الى انه جرى يوم أمس المصادقة على برنامج الملتقى في قراءته الثانية.

برنامج الملتقى سيرى النور خلال أيام قليلة



واكد القدوة انه خلال الايام القليلة المقبلة ستجرى القراءة الثالثة لبرنامج الملتقى ومن ثم ينشر ويوزع على الجميع، على امل ان يسهم في الحوار الوطني الشامل حول مسائل جدية ومحاولة تقديم اجابات عن اسئلة مهمة للشعب .



واكد القدوة ان الملتقى ليس لديه اي نشاط في الخارج، قائلاً " ان شعبنا الفلسطيني بالخارج هو جزء من الشعب الفلسطيني وقد حمل العبء الكبير في مراحل سابقة وتعرض للدمار، لكن الإطار القانوني للانتخابات لا يسمح لهم بالمشاركة" مضيفا " لا يوجد للملتقى اي نشاط في الخارج وان كنا حريصين ذلك".



وأما بشأن التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات الرئاسية قال القدوة " نعم أجريت تعديلات وهي ستمنع المستقلين او اي شخص لا يرشحه حزب او تنظيم او قائمة من الترشح. هذه المسألة واضحة ما أهدافها. لكن لا احد يقول لماذا ذلك".



واضاف: "بعض القانونيين قالوا انه اعتماداً على مواد أخرى يمكن تحدي هذا التفسير لأن بعض المواد تسمح بوجود قائمة في الانتخابات الرئاسية، لكن أنا أرى أن هذا خارج الواقع، وواضح أن التعديل يمنع المستقلين من المرشح ولا أحد قال لماذا؟".



المقاومة الشعبية هي الأنسب للحالة الفلسطينية



ولفت القدوة ان برنامج الملتقى أكد على حق اي شعب يخضع للاحتلال في المقاومة بكل أشكالها بما فيها المقاومة المسلحة وفق المرجعيات الدولية، لكن الملتقى يرى ان الظرف الحالي في فلسطين يناسبه المقاومة الشعبية غير العسكرية بأشكالها المختلفة والتي ندعو الى تصعيدها وتفعيلها .



أما بشأن تحالفات الملتقى مع أطراف اخرى لخوض الانتخابات قال القدوة " لن ندخل في الحديث عن القوائم والتحالفات قبل الانتهاء من المصادقة على البرنامج، لان الاساس لدينا هو البرنامج السياسي، وقد اقتربنا من الاتفاق عليه" مضيفا ان لجنة الترشيحات في الملتقى بدأت في العمل اليوم الاثنين ومن ثم سننتقل الى تشكيل القائمة.

ولفت القدوة الى وجود تواصل مع أطراف فلسطينية في الخارج وفي داخل السجون حول البرنامج السياسي والملتقى وليس حول القائمة الانتخابية .

ونفى القدوة ان يكون قد صوت في اي مرة سابقة بفصل اي شخص من حركة فتح، لافتا الى امكانية توجهه الى المحكمة الحركية، كاحتمال قائم، وذلك ردا على من قال ان القدوة هو من وضع القانون الذي فصل بناء عليه من فتح، موضحا " هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأنا كنت رئيس لجنة تعديل النظام واجتمعنا 30 مرة، ثم لم يؤد هذا إلى أية نتيجة، ولم أصوت لفصل أي شخص من حركة فتح".



هناك تواصل دائم مع مروان البرغوثي



وجدد القدوة تمسك الملتقى ورغبته الشديدة في التعاون والتحالف مع مروان البرغوثي ، مؤكدا ان مكانه الطبيعي ان يكون هنا في الملتقى، دون ان يؤثر ذلك على رغبته للترشح للرئاسة، مجددا على دعم البرغوثي للرئاسة، مؤكدا وجود تواصل وحوار مع الدوائر المقربة من مروان وعائلته والمقربين له.