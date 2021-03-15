الصحة: تسجيل 25 حالة وفاة و2298 اصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 25 حالة وفاة و2298 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة والضفة باستثناء القدس.

أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 195، قلقيلية 92، نابلس 447، الخليل 540، طوباس 53، بيت لحم 167، ضواحي القدس 88، رام الله والبيرة 338، سلفيت 47، جنين 150، أريحا والأغوار 15"، قطاع غزة 166.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 114، قلقيلية 44، نابلس 179، الخليل 161، طوباس 46، بيت لحم 197، ضواحي القدس 118، رام الله والبيرة 231، سلفيت 84، جنين 49، أريحا والأغوار 32"، قطاع غزة 101.

وتم تسجيل 24 حالة وفاة في الضفة الغربية: " طولكرم 4، نابلس 5، الخليل 5، بيت لحم 4، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 4، أريحا والأغوار 1"، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 181 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 53 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.