بالأسماء| آلية السفر عبر معبر رفح الثلاثاء

وطن: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا.

وأوضحت الهيئة، أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى بالإضافة للحافلة الثانية من كشف رقم (2021/8).

ودعت المسافرين لضرورة التواجد غدًا الساعة 7 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر من أجل تسهيل سفرهم.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت الهيئة المسافرين لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطّلاع على كشف السفر