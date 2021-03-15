الأسير بلال أمين كميل يدخل عامه الـ16 في سجون الاحتلال

وطن: يدخل الأسير بلال أمين كميل من بلدة قباطية في جنين، عامه الـ16 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير كميل يبلغ من العمر (43 عامًا)، اعتقل في مثل هذا اليوم من عام 2006، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن 20 عامًا.

الأسير كميل متزوج وأب لأربعة من الأبناء وهم (صالح، ونور الدين، وعز الدين، وأحمد)، حينما اُعتقل كان أصغر أبنائه يبلغ من العمر 40 يومًا، وأكبر أبنائه 6 سنوات.

للأسير كميل شقيق ارتقى شهيدًا إبان انتفاضة عام 1987، وهو الشهيد صالح كميل.

وخلال سنوات أسره فقدَ والده وذلك بعد عام على اعتقاله، علمًا أن والدته منذ سنوات وبسبب تقدمها في العمر وما أصابها من الأمرض لم تتمكن من زيارته، يُشار إلى أنه يقبع اليوم في سجن "النقب الصحراوي".