الاحتلال يستولي على قطيع من الأغنام في مراعي جنوب الخليل

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، على قطيع من الاغنام في منطقة جنبا شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال وما يسمى "حماية الطبيعة" استولت على قطيع من الأغنام مؤلف من 100 رأس في منطقة جنبا شرق يطا تعود للمزارع نبيل الجبارين، بحجة دخولها منطقة ممنوعة.

وأوضح جبارين، بأن قوات الاحتلال حاولت الاستيلاء بادئ الأمر على 4 قطعان يقدر عددها بـ 400 رأس من الأغنام، غير أن الرعاة تمكنوا من تخليص القسم الأكبر منها، بينما تم الاستيلاء على 100 رأس منها.

(وفا)