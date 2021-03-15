حالة وفاة و166 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الاثنين، عن وفاة مصاب بفيروس كورونا وتسجيل 166 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقرير يومي للحالة الوبائية، أنها أجرت 2166 فحصًا مخبريًا خلال الساعات المذكورة.

ولفتت إلى تعاف 101 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي المصابين بلغ 57316، منهم 2128 حالة نشطة، و54621 حالة تعافٍ، و567 حالة وفاة.

وأفادت الصحة أن عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل 81، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 45 حالة.