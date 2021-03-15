حزب الشعب لوطن: لن نشارك في اي انتخابات دون القدس

رام الله - وطن: أكد الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي ان لديهم معلومات حول عدم وجود اي التزام من قبل سلطات الاحتلال بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس.

وتعقيبا على التحذيرات المتكررة التي أطلقها حزب الشعب مؤخرا في أكثر من مناسبة بشأن مشاركة المقدسيين في الانتخابات قال الصالحي " نعم نحن لدينا معلومات انه لا يوجد اي التزامات باجراء الانتخابات في القدس، وان اسرائيل لم تعطي اي جواب لأي التزامات سواء داخليا او خارجيا".

واضاف الصالحي " ان اسرائيل تمنع اي نشاط انتخابي في القدس وهي تحاول فرض الأمر الواقع بحظر الانتخابات في القدس وهي تريد تكريس ان لا يكون هناك مشاركة مباشرة بالقدس ونحن نرفض ذلك بشكل قاطع ".

وحول ان كان ملف مشاركة القدس في الانتخابات قد أثير في اجتماعات الفصائل في القاهرة ، وان كان هناك اي ضمانات لدى السلطة او أطراف خارجية بشأن تلك المشاركة قال الصالحي "نحن سنثير الموضوع في كل المحافل الفلسطينية والدولية".

وتابع "قبل أيام كان لدينا لقاء مع ممثل الاتحاد الأوروبي وفهمنا منه انه لا يوجد جواب إسرائيلي بشأن إجراء الانتخابات في القدس، كما ان لجنة الانتخابات لا يوجد لديها اي معلومات جديدة بشأن إجراء الانتخابات في القدس رغم أنها الطرف المعني المباشر بإجراء الانتخابات".

ولفت الصالحي "إذا كان لدى اي احد إجابات بشأن كيفية إجراء الانتخابات في القدس يجب ان يطلع عليها الجميع ، ولذلك نحن سنثير هذا الموضوع في كل مكان".

ولفت الصالحي الى ان اجتماع الفصائل الأخير في القاهرة جرى التأكيد على ضرورة ان تكون القدس جزء لا يتجزأ من المشاركة في الانتخابات، وقد جرى تضمين ذلك الالتزام في البيان النهائي.

ولفت الصالحي الى انه منذ ذلك الحين لا يوجد اي التزام إسرائيلي بالانتخابات، ولكن سنواصل تحدي الاحتلال في القدس لكن هذا وحده غير كاف.

وشدد على ضرورة ان يكون هناك التزام دولي واضح وأمام السلطة بإجراء الانتخابات بالقدس لأنها ليست خارج العملية الانتخابية، لافتا الى ان هذا الامر سيكون على طاولة نقاش الفصائل في القاهرة.

وأكد الصالحي ان حزب الشعب لن يكون جزء من الانتخابات دون مشاركة أهل القدس بمدينتهم تصويتا وترشيحا ودعاية وبطبيعة الحال علينا ان نناضل من اجل ذلك وهذا هو جوهر موقفنا.

وحذر الصالحي من مغبة أن يكون هناك ضغط دولي عكسي على الفلسطينيين بإجراء الانتخابات القادمة بدون مشاركة أهالي القدس في مدينتهم ، بدلاً من أن يكون الضغط على إسرائيل في إجرائها.

وكان الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله لوطن يوم امس ان "اللجنة لم تتسلم حتى هذه اللحظة اي رد من الحكومة الفلسطينية بخصوص موضوع القدس".

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