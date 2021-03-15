صلاح موسى يكتب لـ"وطن": شروط الترشح لمنصب الرئيس ما زالت تشترط الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية!

اللافت للنظر في القرار بقانون الذي يحمل الرقم (1) لسنة 2021 انه الغى النصوص المتعلقة بالزامية الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني لمرشحي المجلس التشريعي، ولم يقم بالغاءه او التعديل عليه في شروط الترشح لمنصب الرئيس حيث بقيت المادة (36) فقرة (5) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 على حالها حيث نصت على أن "يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة اعلان الاستقلال وباحكام القانون الاساسي" وهذا يعني أنه لا يحق لأي من المرشحين لمنصب الرئاسة أن ينافس في الانتخابات إلا اذا استوفى هذا الشرط على اطلاقه، اما لماذا لم يتم تعديل هذا النص كما تم تعديل النصوص الاخرى فهذا بحاجة الى اجابة من ذوي الاختصاص والشأن. يعتبر الاحتفاظ بهذا النص وصمت حركة حماس على هذا النص دون تعديل مؤشر على ما هو قادم في المرشح على الرئاسة وكأن حماس تقول انها لن تذهب للانتخابات الرئاسية بمرشح من طرفها!

كما أثار القرار بقانون رقم(1) لسنة 2021 بخصوص التعديل على قانون الانتخابات جدلا حول عدد من مواده الاخرى سيما المادة (3) منه والتي نصت على "يصدر رئيس دولة فلسطين ، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مرسوما رئاسيا، خلال مدة لا تقل عن..." ولقد التبس هذا النص رغم ركاكته وعدم نجاعته التشريعية وصلته بموضوع القرار بقانون، على عدد من المختصين بقولهم انه خلط ما بين منطمة التحرير ودولة فلسطين، على الرغم ان هذا النص ورد على صفة التقرير والوصف وهو نص كاشف وليس منشأ وفيه استزاده توكيدية ليس لها أي اثر او لزوم في النص التشريعي، الا ان الرئيس ومنذ تاسيس السلطة الوطنية الفلسطينية الى يومنا هذا يصدر القوانين بصفته رئيس للسلطة الوطنية ورئيس لدولة فلسطين ورئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،وبالتالي فان التعديل لا يتعارض مع الغاية المتوخاه من الواقع القانوني الذي تقرر بفعل الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في الامم المتحدة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وننوه هنا ان القانون الاساسي الفلسطيني نص وبشكل واضح على انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وحيث ان القانون المعدل ينص في المادة (12) و (13) منه على اقرار وقبول المرشحين بالقانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته يصبح النص متفقا مع المقصود حصرا برئيس دولة فلسطين المعترف بها من الامم المتحدة، اما رئيس اللجنة التنفيذية فانها تنصرف الى تمثيل الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجدهم في العالم بصفته . فان حصلت انتخابات رئاسية واصبح مراون البرغوثي رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية، فان القوانين ستصدر باسم رئيس دولة فلسطين وليس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية حيث يصبح الرئيس محمود عباس هو رئيس اللجنة التنفيذية وليس رئيس دولة فلسطين او رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

البعض من المهتمين جعل من نص المادة (4) من القرار بقانون بشأن الانتخابات محل سخرية وتندر معتقدين ان النص في المادة المعدلة قد اسقطت الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون الاصلي،والتي تتعلق بمدة رئيس السلطة والتي تحدد باربع سنوات، حتى ان البعض من المهتمين والمشتغلين في القانون ذهبوا بعيدا عندما قالوا لا داعي لهذا النص طالما ان مدة الرئيس محددة في القانون الاساسي الفلسطيني،ومع الاحترام لكل الزملاء والمشتغلين في موضوع الانتخابات فان النص والتعديل الذي نص عليه القرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 في المادة (4) منه عدلت فقط الفقرة الاولى، ولم تتعرض للفقرة الثانية من المادة(3) من القانون الاساسي والتي تنص على مدة رئاسة باربع سنوات.

كما ان المادة (6) من القرار بقانون عدلت الفقرة (1) من المادة (8) من القانون الاصلي حيث نص على الزامية تقديم الاستقالة وقبولها قبل ان يترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، يعتقد عدد من المهتمين ان هذا النص به اجحاف بحق عدد من المرشحين في حرية التنافس ونتفق معهم تماما في هذا الرأي ونعتقد انه من اللازم تنظيمه او بالاحرى الغاءه، وبالتدقيق في القانون الاصلي الصادر في العام 2007 والذي يحمل الرقم (1) فنجده قد نص على ذات الشرط في الفقرة (4) منه " يرفق المرشحون لمنصب الرئيس او المرشحون لعضوية المجلس كتب قبول استقالاتهم مع طلبات الترشح اذا كانوا من الفئات المنصوص عليها في الفقرتين (1،2) اعلاه" أي ان هذا النص كان موجودا الا انه تم نقله الى الفقرة الاولى من المادة (8) من القانون الاصلي، دون ان يتم الغاء الفقرة الرابعه من القانون الاصلي. ونعتقد ان على لجنة الانتخابات ان تصدر نظام لتنظيم هذه المادة بحيث لا تصبح اداة للضغط على عدد من المرشحين وعدم منحهم كتب الاستقالة ضمن المدة القانونية لتقديم طلبات ترشحهم.

من الواضح ان السرعة في اعداد التشريعات تجعلها محل ضعف وركاكة وقد تكون بوابة لوضع صياغات تشريعية ملتبسة، قد تقود الى اشكاليات قانونية وفنية عند تنفيذ الانتخابات، لذا فمن الطبيعي ان يسهو المشرع ويلغو! طالما ان العملية التشريعية لا تخضع لسياقها الأصيل. وللحديث تتمة.