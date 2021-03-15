"كورونا" عالميا: أكثر من 2 مليون و665 ألف وفاة و120 مليونا و417 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون واكثر من 665 الف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 120 مليونا وما يزيد عن 417 ألف إصابة، تعافى منهم 96 مليونا واكثر من 965 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد تراجعاً ملموساً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 363 ألفا و965 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,774 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,111 وفاة)، والمكسيك (639 وفاة)، واميركا (629 وفاة)، وروسيا (395 وفاة)، وإيطاليا (264 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (44,120 إصابة)، واميركا (36,896 إصابة)، والهند (26,514 إصابة)، وفرنسا (26,343 إصابة)، وإيطاليا (21,315 إصابة).

وما تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (547,234 وفاة)، والبرازيل (278,327 وفاة)، والمكسيك (194,710 وفيات)، والهند (158,762 وفاة)، وبريطانيا (125,516 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,081,657 إصابة)، والبرازيل (11,483,370 إصابة)، والهند (11,385,339 إصابة)، وروسيا (4,390,608 إصابات)، وبريطانيا (4,258,438 إصابة).