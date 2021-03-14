الاحتلال يقرر الاستيلاء على عشرات الدونمات لصالح مستوطنة "بيتار عليت" غرب بيت لحم

وطن: قال مدير هيئة مكافحة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية، إنّ "ما يُسمى بالمجلس الأعلى للاستيطان في الادارة المدنية الاسرائيلية أعلن مصادقته على الاستيلاء على نحو 50 دونمًا من أراضي حوسان ونحالين والعمل على تغيير طبيعتها الزراعيّة لصالح مستوطنة بيتار عليت المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم".

وأوضح بريجية أنّ "الأراضي المستهدفة هي حوض "3" و"4" في منطقة المترسية وخربة الكبرة من أراضي حوسان وحوض "3" المعروفة بموقع ولد ابو الحمراء من أراضي قرية حوسان".

وجاء في قرار المصادرة أنّه "سوف يتم تحويل هذه الإراضي إلى أماكن عامة وطرق ومنشآت سكنيّة"، في حين أشار بريجية إلى أنّ "القرار خطير ويؤكّد امعان السلطات المحتلة في مصادرة المزيد من أراضي المواطنين لصالح هذه المستوطنة التي تتمدد بشكلٍ مستمر على حساب أراضي المواطنين في قرى حوسان ونحالين والجبعة ووادي فوكين".

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال كانت قد بدأت بإقامة هذه المستوطنة في العام 1985 من القرن الماضي على مساحة تزيد عن 4500 دونم.